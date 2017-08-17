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Байкальский омуль. Фото пресс-службы Росрыболовства

Росрыболовство форсирует восстановление омуля

В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

Отлов производителей и закладка икры будут осуществляться с 15 сентября по 10 ноября на Большереченском, Баргузинском и Селенгинском рыборазводных заводах Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Об этом доложил и.о. начальника управления аквакультуры Росрыболовства Александр Малашенко на оперативном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в текущем году к отлову запланировано 51,2 тонны производителей байкальского омуля. Дополнительные мощности позволят увеличить суммарный объем инкубации до 447,5 млн икринок. В случае удачно проведенной работы в 2018 г. в бассейн озера Байкал отправятся 300 млн личинок и 3 млн экземпляров молоди омуля.

Осенью 2016 г. инкубационные работы производились сотрудниками Главрыбвода на двух заводах – Большереченском и Баргузинском: было заложено 63,64 млн штук оплодотворенной икры, что больше, чем в 2015 г. (62 млн икринок).

Наращивание выпусков предусмотрено программой восстановления популяции эндемика. По данным ученых, общая биомасса омуля в водах Байкала за последние 15 лет снизилась вдвое – до 10 тыс. тонн.

По рекомендациям науки, чтобы предотвратить исчезновение популяции, в 2018 г. добыча байкальского омуля будет запрещена. Ограничение планируется ввести на три года – с 2018 по 2020 гг. Исключение сделают для традиционного рыболовства КМНС, лова в научных целях и в целях искусственного воспроизводства. Одновременно усилены рыбоохранные меры и постоянно увеличиваются объемы искусственного воспроизводства омуля, отметили в пресс-службе.

Fishnews

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