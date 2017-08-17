17 августа 2017 года

Министерства должны навести порядок с брошенными судами

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по порядку очистки водных объектов от затонувших плавательных средств с их последующей утилизацией. Инициативы должны поступить до ноября.

Поручение по проблеме брошенного флота вошло в список задач, которые премьер Дмитрий Медведев поставил по итогам совещания, на котором обсуждалось сохранение и рациональное использование Волги.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство транспорта и Минприроды должны представить в Правительство РФ предложения по регулированию порядка очистки водных объектов от затонувших (брошенных) судов и иных плавательных средств с их последующей утилизацией. Срок – до 1 ноября 2017 г.

Fishnews