Министерства должны навести порядок с брошенными судами

17 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
16 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.
15 августа 2017 года
Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.
Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.
17 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратился к президенту с предложением плавно повысить ставки тарифов на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, считает руководитель ФАС.
В Ленинградской области после реконструкции открылось предприятие по выращиванию клариевого сома в системе замкнутого водоснабжения. Регион собирается увеличить производство этой рыбы с 45 до 80 тонн в год.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, устранение административных барьеров приведет к снижению себестоимости рыбной продукции. Новые предложения по ограничению роста цен на рыбу направлены в администрацию президента.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.
Южнокорейская пресса пишет, что добыча кальмара в исключительной экономической зоне России начнется с задержкой. Причиной названа неготовность судна к размещению контролеров из РФ.
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.