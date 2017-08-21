21 августа 2017 года

Росрыболовство наметило путь к безопасности промысла

Федеральное агентство по рыболовству ждет от судовладельцев предложений по привлечению к ответственности капитанов, допустивших серьезные аварии. В том числе может быть создан специальный «черный список» таких лиц.

Напомним, всероссийская конференция по безопасности мореплавания рыбопромысловых судов прошла во Владивостоке 3 июля. Встречу представителей экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, учебных заведений, ассоциаций рыбопромышленников и судовладельцев провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщает корреспондент Fishnews, принятые решения закрепили в резолюции. Участники конференции согласились, что требуются действенные меры по повышению безопасности мореплавания. Федеральное агентство продолжит работать над изменениями в законодательство, а также готовить порядок оформления плановых заданий на осмотр промысловых судов в море.

Территориальные управления Росрыболовства продолжат отрабатывать с судовладельцами действия при аварийных ситуациях, организовывать совещания по вопросам безопасности, проводить проверки на промысле. Также теруправлениям поставлена задача: совместно со спасателями анализировать аварии и представлять результаты в ФАР в течение трех месяцев после происшествия.

Подведомственным учебным заведениям поручили продолжить обновление базы данных вакансий, чтобы выпускники могли без проблем трудоустроиться по специальности. Кроме того, образовательные учреждения должны организовывать курсы по обучению судоводителей, судомехаников, матросов и мотористов маломерных судов в максимально короткие сроки.

Судовладельцам рекомендовали постоянно обучать экипажи с помощью тренажерных центров и учебных заведений.

В резолюции отметили необходимость проработать вопрос - как привлечь к ответственности капитана, допустившего аварию с тяжелыми последствиями. В частности планируется создать специальный реестр таких лиц – «черный список». Судовладельцам предложили подготовить и направить соответствующие предложения в Росрыболовство.

Эту тему Петр Савчук поднимал на конференции. «Судовладельцы постоянно обращаются и говорят: как же так - ни диплома не лишили капитана, ни какие-то меры наказания, как в прежние времена, предпринять почему-то не могут», - отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

В резолюции указано, что судовладельцы несут ответственность за согласование найма на флот иностранцев и лиц без гражданства.

Участники конференции согласились, что безопасности работы рыбаков угрожает недостаточное финансирование спасательных отрядов.

Fishnews