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Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

В этом году выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий приурочена к Международному рыбопромышленному форуму, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. «На сегодняшний день комплектование выставки вошло в завершающую стадию, свободно не более 3% площадей. Будут представлены все основные игроки отрасли», – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Он обратил внимание на мощное присутствие предприятий из основных рыбацких регионов – с Камчатки, из Приморья, Сахалина, Мурманской области. Большой интерес к отраслевой выставке проявили и за рубежом. В частности, экспозиция будет включать национальный стенд Ирана. В числе первых подали заявки крупнейшие международные производители и поставщики оборудования для судостроения, рыбопереработки и аквакультуры.

Ретейл заметил российскую рыбу

«Концепция выставки, определенная совместно с Росрыболовством, была выбрана абсолютно правильно, – подчеркнул Иван Фетисов. – К нам едут люди, которые хотят посмотреть продукцию российских рыбаков. На выставке будет организован огромный стенд Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) с отдельной деловой программой и с представительствами торговых сетей – «Ленты», «Ашана», Metro Cash & Carry. Совместно с АКОРТ мы покажем примеры правильной выкладки рыбной продукции для ретейла».

По его словам, многие рыбодобывающие компании, в том числе «Сигма Марин», ПРК, «Восток-1», «Гидрострой», планируют устроить дегустации именно той продукции, которая лежит на прилавках российских магазинов. Шеф-повара покажут, как правильно обращаться с рыбой и морепродуктами. Например, «Восток-1» продемонстрирует, какие блюда можно приготовить из глубоководного макруруса, а «Сигма Марин» познакомит посетителей выставки со вкусом филе и фарша минтая, тихоокеанской сельди, курильского терпуга и черного палтуса.

Один из центральных стендов на выставке забронировал самый большой московский оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити». Агрокластер намерен развивать и укреплять связи с рыбаками и расширять перечень отечественных поставщиков рыбной продукции.

Вся рыбная отрасль на одной площадке

Вторая важная составляющая выставки – производственная – также представлена на достойном уровне, считает Иван Фетисов. «У нас присутствуют судостроительные заводы, многие из которых сейчас работают с заказами рыбаков, – отметил он. – Это и ОСК, которая объединяет ряд государственных верфей, и независимые участники – «Невская судоверфь», «Пелла», «Окская судоверфь». Плюс на выставке есть конструкторские бюро, представлено судовое оборудование, холодильные мощности и решения для перерабатывающих заводов, «Нацрыбресурс», логистические компании, производители тары и упаковки, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения Росрыболовства».

В центральной части экспозиции размещены стенды рыбопромышленных компаний – «Норебо», «Дальрыба», ОРКЗ № 55, «Русская рыбопромышленная компания», ГК «ФОР», СЗРК, «Дикий улов», ПРК, «Сигма Марин»,«Восток-1», ПБТФ, «Гидрострой», ФЭСТ, НБАМР, «Океанрыбфлот» и других. В результате выставка приобрела комплексный характер: от проектирования судов и подготовки специалистов до выхода в море, от промысла до глубокой переработки и до конечного потребителя. «Цепочка длинная, но у нас получилось собрать ее целиком. На сегодняшний день выставка стала цельным организмом. Благодаря поддержке со стороны Федерального агентства по рыболовству удалось получить полноценный продукт», – констатировал руководитель Expo Solutions Group.

Преемственность мероприятия, которое пройдет на той же площадке, что и советская отраслевая выставка «Инрыбпром», подчеркивает запланированный визит делегации ветеранов рыбной отрасли с Дальнего Востока, который организует компания «Антей».

«Мы видим, что в выставке заинтересована вся отрасль от мала до велика. И мы очень рады быть частью истории по возрождению столь значимого отраслевого события. Но наибольшая заслуга в этом принадлежит рыбопромысловым компаниям – СЗРК, ФЭСТ, НБАМР, Южно-Курильский рыбокомбинат, «Норебо», «Океанрыбфлот», «Антей», «Дальрыба», ОРКЗ № 55, «Русская рыбопромышленная компания» и многие другие стали своего рода советом директоров выставки. Можно сказать, что экспансия на рынки, которую мы ведем уже более двух лет с Федеральным агентством по рыболовству, стала одним из факторов консолидации отрасли и уже приносит свои плоды», – заключил Иван Фетисов.

Fishnews

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