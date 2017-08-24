Россия и Корея обсудят перед ВЭФ совместные проекты

24 августа 2017 года
За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.
Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.
23 августа 2017 года
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
22 августа 2017 года
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.
25 августа 2017 года
Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.
Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.
По итогам летних испытаний ЦСМС планирует рекомендовать к включению в перечень технических средств контроля еще два отечественных терминала, которые работают на базе системы спутниковой связи Iridium.
Официально опубликовано постановление правительства о создании ТОСЭР «Курилы». Предполагается, что якорным резидентом выступит рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.
В постановления по инвестиционным квотам внесли изменения. В частности, правительство уточнило, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».
Более 1 тонны осетровых и черной икры изъяли из оборота в Астраханской области. Специалисты не исключают, что рыбопродукция могла представлять опасность для потребителей.
В регионах завершается период подачи заявок на добычу в 2018 г. лосося для представителей КМНС. На Чукотке, по данным на 22 августа, поступило 2400 обращений.
С выходом приказа Минсельхоза любой негосударственный ветеринарный врач, который успешно пройдет специальную аттестацию, получит право на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Минприроды, Минфин и Росприроднадзор должны обеспечить увеличение фонда оплаты труда госинспекторов в области охраны окружающей среды. Такую задачу поставил перед ведомствами вице-премьер Александр Хлопонин в рамках выполнения поручения президента.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.