25 августа 2017 года

Россия и Корея обсудят перед ВЭФ совместные проекты

В преддверии ВЭФ во Владивостоке пройдет 16-е заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется подписать ряд документов о взаимодействии.

Заседание комиссии состоится 4 сентября (сам Восточный экономический форум будет проходить с 6 по 7 сентября ). Сопредседателем с российской стороны выступит вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, с корейской – вице-премьер – министр планирования и финансов Республики Кореи Ким Дон Ён.

В заседании комиссии примут участие представители российских федеральных и региональных органов исполнительной власти, официальные лица Южной Кореи, представители бизнес-сообщества двух стран.

Официальные мероприятия комиссии будут включать пленарное заседание, переговоры в «узком составе», консультации экспертов, рассказали Fishnews организаторы ВЭФ.

Комиссия была создана для обсуждения и развития российско-корейского экономического сотрудничества в таких сферах, как торговля и инвестиции, энергетика и природные ресурсы, промышленность, малое и среднее предпринимательство, строительство, космос, наука и техника, образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, туризм и других. Предыдущее, 15-е, заседание комиссии состоялось в Сеуле 25 августа 2016 г.

Fishnews