25 августа 2017 года

Инспекторам по охране природы хотят повысить зарплату

Минприроды, Минфин и Росприроднадзор должны обеспечить увеличение фонда оплаты труда госинспекторов в области охраны окружающей среды. Такую задачу поставил перед ведомствами вице-премьер Александр Хлопонин в рамках выполнения поручения президента.

Поручение об увеличении фонда оплаты труда госинспекторов в области охраны окружающей среды президент Владимир Путин дал по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Прибавка должна быть не меньше суммы доходов, поступивших в отчетном финансовом году от уплаты штрафов за нарушение законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях, а также средств, полученных при возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Вице-премьер Александр Хлопонин дал указание о работе по исполнению поручения президента Министерству природных ресурсов и экологии, Минфину, Росприроднадзору с участием заинтересованных региональных ведомств. Им необходимо уложиться в срок до 15 ноября. О результатах нужно доложить в правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Нужны достойные ресурсы

На совещании 4 августа Владимир Путин отметил, что в защите Байкальской территории от экологически вредной деятельности отдельное место отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий. «Их работа должна опираться на достойные ресурсы. Говорю не только об административной поддержке, но и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке и так далее», - подчеркнул президент.

Замминистра финансов Андрей Иванов предложил простимулировать особо охраняемые природные территории к тому, чтобы развивать, например, туристическое направление и за счет этого привлекать внебюджетные доходы. При это нужно заранее предусмотреть, что все сверхисточники, которые ООПТ получает, она вправе направлять в том числе и на заработную плату инспекторам, отметил замглавы Минфина.

Помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что вопрос изучался. «Понятно, что надо лесникам, инспекторам повышать заработную плату, сегодня у них должностной оклад в среднем по стране составляет порядка 7 тыс. рублей, то есть ниже прожиточного минимума», - согласился он. Помощник президента отметил, что механизм, озвученный Андреем Ивановым, возможен. И предложил проработать тему. «Это один из источников, который нужно разрешить», - сказал Андрей Белоусов.

Fishnews