30 августа 2017 года

Планы сахалинских рыбоводов скорректировала путина

К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.

По состоянию на 29 августа общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 289 тыс. тонн, что на 6% (16 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период «нечетного» 2015 года.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основной объем добычи традиционно в это время приходится на Камчатский край, где вылов достиг уже 235 тыс. тонн. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 г. В Хабаровском крае освоено 22 тыс. тонн красной рыбы, что на 10 тыс. тонн меньше уровня позапрошлого года. В Сахалинской области добыто около 24 тыс. тонн (-57%).

Положительная динамика отмечается в Магаданской области, где добыто 5,8 тыс. тонн, а также в Чукотском автономном округе - там вылов составляет 2,2 тыс. тонн. В Приморском крае освоено чуть менее тонны.

В Камчатском крае путина находится на завершающем этапе. Как отметила директор КамчатНИРО Нина Шпигальская, в Петропавловско-Командорской подзоне сейчас в основном ведется промысел кеты и кижуча. На отчетную дату кеты в районе поймано 5,49 тыс. тонн, кижуча – 1 тыс. тонн (16,8% от выделенных объемов). Подходы ожидаются до середины сентября. Также с начала путины в подзоне добыли более 15 тыс. тонны нерки и 4,24 тыс. тонн горбуши.

В Карагинской подзоне промысел лососей практически завершен. Вылов горбуши достиг 148,5 тыс. тонн, кеты освоено 11,4 тыс. тонн, нерки – 1,73 тыс. тонн, кижуча – 178,7 тонн.

В Западно-Камчатской подзоне предприятия выловили 4,2 тыс. тонн горбуши; 5 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 1,68 тыс. тонн кижуча. Это максимальный показатель на 29 августа за пять последних лет. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20,6 тыс. тонн нерки, 6,17 тыс. тонн горбуши и 7,26 тыс. тонн кеты.

У берегов Сахалина, как и прогнозировалось ранее, подходы тихоокеанских лососей оказались гораздо слабее, чем в предыдущие годы. Согласно решению региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, промысел возобновлен после перерыва, связанного с организацией проходных дней. По данным Сахалино-Курильского теруправления, в регионе добыто 18,5 тыс. тонн горбуши, 3,6 тыс. тонн кеты, 1,5 тонны нерки, 0,4 тыс. тонн кижуча и около 1,1 тонны симы (в режиме любительского и спортивного рыболовства).

По информации Сахалинрыбвода, в связи со слабыми подходами лососей есть риск недовыполнения госзадания по инкубации икры. Для исправления ситуации специалисты учреждения попросили частные рыборазводные заводы помочь с закладкой. Кроме того, принято решение изменить в госзадании состав закладки, компенсировав недостаточные объемы горбушовой икры кетовой.

В Хабаровском крае отмечены первые подходы осенней кеты, основная фаза ожидается во второй декаде сентября. В регионе завершаются научные работы по оценке заполнения нерестилищ – показатель находится на уровне 65-70%. Рыборазводные заводы начнут заготовку производителей ориентировочно со второй недели сентября.

В Магаданской области обстановка остается стабильной. Врио руководителя Охотского теруправления Росрыболовства Светлана Прокопьева доложила, что в рыбоохранных мероприятиях в регионе задействовано 45 человек инспекторского состава, а также сотрудники, командированные из других ТУ. Выставлено 17 постов, 10 групп с начала года провели 730 рейдов. Выявлено 294 нарушения закона о рыболовстве, наложено штрафов на 384 тыс. рублей, сумма предъявленных исков по компенсации нанесенного ущерба составила 310 тыс. рублей.

По информации Приморского территориального управления, в центральные районы России ежедневно уходят около 1 тыс. тонн рыбы. На 29 августа отправлен 91 ускоренный поезд, по сравнению с уровнем прошлого года их количество возросло более чем в два раза. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы осталась на уровне прошлого года – около 14 руб./кг.

Fishnews