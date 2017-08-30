Новости
Извлечение икры на рыбоводном заводе в Сахалинской области

Планы сахалинских рыбоводов скорректировала путина

К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.

По состоянию на 29 августа общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 289 тыс. тонн, что на 6% (16 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период «нечетного» 2015 года.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основной объем добычи традиционно в это время приходится на Камчатский край, где вылов достиг уже 235 тыс. тонн. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 г. В Хабаровском крае освоено 22 тыс. тонн красной рыбы, что на 10 тыс. тонн меньше уровня позапрошлого года. В Сахалинской области добыто около 24 тыс. тонн (-57%).

Положительная динамика отмечается в Магаданской области, где добыто 5,8 тыс. тонн, а также в Чукотском автономном округе - там вылов составляет 2,2 тыс. тонн. В Приморском крае освоено чуть менее тонны.

В Камчатском крае путина находится на завершающем этапе. Как отметила директор КамчатНИРО Нина Шпигальская, в Петропавловско-Командорской подзоне сейчас в основном ведется промысел кеты и кижуча. На отчетную дату кеты в районе поймано 5,49 тыс. тонн, кижуча – 1 тыс. тонн (16,8% от выделенных объемов). Подходы ожидаются до середины сентября. Также с начала путины в подзоне добыли более 15 тыс. тонны нерки и 4,24 тыс. тонн горбуши.

В Карагинской подзоне промысел лососей практически завершен. Вылов горбуши достиг 148,5 тыс. тонн, кеты освоено 11,4 тыс. тонн, нерки – 1,73 тыс. тонн, кижуча – 178,7 тонн.

В Западно-Камчатской подзоне предприятия выловили 4,2 тыс. тонн горбуши; 5 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 1,68 тыс. тонн кижуча. Это максимальный показатель на 29 августа за пять последних лет. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20,6 тыс. тонн нерки, 6,17 тыс. тонн горбуши и 7,26 тыс. тонн кеты.

У берегов Сахалина, как и прогнозировалось ранее, подходы тихоокеанских лососей оказались гораздо слабее, чем в предыдущие годы. Согласно решению региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, промысел возобновлен после перерыва, связанного с организацией проходных дней. По данным Сахалино-Курильского теруправления, в регионе добыто 18,5 тыс. тонн горбуши, 3,6 тыс. тонн кеты, 1,5 тонны нерки, 0,4 тыс. тонн кижуча и около 1,1 тонны симы (в режиме любительского и спортивного рыболовства).

По информации Сахалинрыбвода, в связи со слабыми подходами лососей есть риск недовыполнения госзадания по инкубации икры. Для исправления ситуации специалисты учреждения попросили частные рыборазводные заводы помочь с закладкой. Кроме того, принято решение изменить в госзадании состав закладки, компенсировав недостаточные объемы горбушовой икры кетовой.

В Хабаровском крае отмечены первые подходы осенней кеты, основная фаза ожидается во второй декаде сентября. В регионе завершаются научные работы по оценке заполнения нерестилищ – показатель находится на уровне 65-70%. Рыборазводные заводы начнут заготовку производителей ориентировочно со второй недели сентября.

В Магаданской области обстановка остается стабильной. Врио руководителя Охотского теруправления Росрыболовства Светлана Прокопьева доложила, что в рыбоохранных мероприятиях в регионе задействовано 45 человек инспекторского состава, а также сотрудники, командированные из других ТУ. Выставлено 17 постов, 10 групп с начала года провели 730 рейдов. Выявлено 294 нарушения закона о рыболовстве, наложено штрафов на 384 тыс. рублей, сумма предъявленных исков по компенсации нанесенного ущерба составила 310 тыс. рублей.

По информации Приморского территориального управления, в центральные районы России ежедневно уходят около 1 тыс. тонн рыбы. На 29 августа отправлен 91 ускоренный поезд, по сравнению с уровнем прошлого года их количество возросло более чем в два раза. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы осталась на уровне прошлого года – около 14 руб./кг.

Fishnews

НазадМетки: владивостокдальний востокикракижучмагаданская областьмоскваросрыболовствосахалин

Похожие новости

30 августа 2017 года

Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.

Кадровая программа «Интеррыбфлота» приносит плоды

Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.

Практические вопросы внедрения ЭПЖ обсудят на конгрессе рыбаков

Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.

«Моремания» запустит рыбную франшизу

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

На Колыме вскрывают браконьерские схроны

За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.

ТОР «Курилы» пообещали план

Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.

Лента новостей

30 августа 2017 года

Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.

ТОР «Камчатка» разрастется за счет рыбных проектов

Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.

Глава ОСК прокомментировал тему локализации

«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Кадровая программа «Интеррыбфлота» приносит плоды

Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.

Практические вопросы внедрения ЭПЖ обсудят на конгрессе рыбаков

Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.

«Моремания» запустит рыбную франшизу

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

На Колыме вскрывают браконьерские схроны

За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.

ТОР «Курилы» пообещали план

Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.

Правительство должно разобраться с принадлежностью к КМНС

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.

Марифермеры Японии смогут проверять воду по смартфону

Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Все материалы

Интервью

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Все интервью

Личное мнение

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Все материалы

Крупным планом

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

Иваси готовится к штурму России

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.