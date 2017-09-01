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Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Вячеслав Зиланов: Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

Недофинансирование рыбохозяйственной науки и старение научно-исследовательского флота – проблема, которая беспокоит не только ученых, но и рыбопромышленников. Ежегодное урезание расходов госбюджета на отраслевую науку чревато крайне неприятными последствиями, причем в самое ближайшее время, убежден председатель Северного координационного совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна (КС «Севрыба»), заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

«Особенно тревожит тот факт, что на фоне общего сокращения финансирования научной деятельности в прошлом году на 20% экспедиционные исследования потеряли сразу 29%. А что такое уменьшить практически на треть количество и продолжительность экспедиционных исследований, которые и так ведутся в очень ограниченных объемах? Это значит оставить промышленность без полноценной оценки сырьевых запасов по тем или иным видам рыб и сильно увеличить вероятность ошибки в прогнозах», - отметил эксперт в статье для Fishnews.

Ситуация критическая, и нужно немедленно принимать самые серьезные и срочные меры для ее исправления, уверен председатель КС «Севрыба».

Прежде всего, полагает Вячеслав Зиланов, нужно добиваться всеми средствами, которыми располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с научно-исследовательскими институтами и рыбопромышленниками, увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований до оптимального уровня.

«И второе: нужно срочно приступать к обновлению научно-исследовательского флота. Это вопрос не терпит никаких проволочек. Он сверхактуален. Если его решать в таком же темпе, как последние 15 лет, то мы пройдем точку невозврата и уже никогда не выйдем на современный мировой уровень по этому показателю. На это я обратил внимание в выступлении на заседании Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве, которая готовит материалы для проекта доклада президенту о состоянии морской деятельности и предложения по ее улучшению», - рассказал эксперт.

В частности, для Северного бассейна научно-исследовательские суда должны иметь возможность работать в ледовых условиях и соответствовать требованиям международных организаций, в том числе по акустическим шумам, которые предъявляются к материалу исследований по определению запасов. «Если мы в ближайшие три-четыре года не построим хотя бы два-три НИС для северо-западного сектора Арктики и прилегающего к ней района северо-восточной Атлантики, то окончательно потеряем свои позиции и откатимся чуть ли не на уровень конца XIX – начала XX вв.», - обратил внимание Вячеслав Зиланов.

Это относится и к Дальневосточному бассейну. Ведь для обеспечения путины, например, по таким стратегическим объектам, как сайра, скумбрия, дальневосточная сардина (иваси), нужен не только исследовательский, но и поисковый флот. И это третья важная задача – восстановление промысловой разведки. Без ее решения невозможно развернуть крупномасштабный промысел иваси, на возрождение которого руководство отрасли возлагает такие надежды, подчеркнул председатель координационного совета.

«Только восстановив промразведку, мы обеспечим устойчивый промысел. На какой основе и в какой форме промразведки могут эффективно функционировать в современных рыночных отношениях? Считаю, что это должно быть предметом незамедлительной проработки и принятия решения на уровне руководства отрасли. Со своей стороны полагаю, что это может быть государственно-частное партнерство», - считает представитель отраслевого сообщества.

На совещании с рыбаками на Сахалине председатель правительства Дмитрий Медведев заявил: «Отрасль должна выстрелить». «Но для того чтобы выстрелить, надо сначала иметь ружье. А что такое «ружье» для рыбной промышленности? Это сырьевая база. Кто обеспечивает эту сырьевую базу? Наука и рыбопромысловая разведка. Так промразведки у нас нет, а науку посадили на жесткую финансовую «диету» и устаревший научно-исследовательский флот. В институтах еще остались научные кадры, есть талантливая молодежь, которая может двигать современные исследования, но вот инструмента в руки им не дают. Вот вопрос, который требует немедленного решения. Если считаете, что рыбная отрасль «должна выстрелить», тогда надо дать ей и ружье, и порох, и патроны», - резюмировал Вячеслав Зиланов.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: правительстворосрыболовствосахалин

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