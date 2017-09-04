04 сентября 2017 года

Росрыболовство решило обсудить судостроение на Дальнем Востоке

Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.

Вопрос со строительством рыбопромысловых судов на дальневосточных верфях губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поднял на совещании, которое проводил 23 августа на Сахалине премьер Дмитрий Медведев.

Теме постройки рыбопромысловых судов решили посвятить отдельную встречу, совещание в Хабаровске провел 4 сентября замглавы Росрыболовства Петр Савчук, сообщает корреспондент Fishnews.

В числе участников – представители Минпромторга, аппарата полпреда президента в ДФО, правительства и профильных министерств Хабаровского края, руководители верфей, рыбопромышленных компаний из разных регионов, представители рыбохозяйственных ведомств Камчатки, Приморья, Сахалинской области.

Аудитория обширная, прибыли представители из разных регионов, исландского консорциума KNARR, обратил внимание заместитель руководителя Росрыболовства. Помимо вопросов судостроения, в повестку встречи также вошла тема постановлений правительства по инвестиционным квотам. «Мы знаем прекрасно, что по ним есть вопросы, которые рыбаки задают и просят внести изменения в «нормативку», поэтому этот вопрос мы также обсудим во второй части», – отметил в начале совещания Петр Савчук.

Нормативная база предусматривает: в случае, когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли инвестквоты будет использоваться повышающий коэффициент 1,2. Это было сделано неслучайно, с цель стимулировать судостроение на Дальнем Востоке, обратил внимание замглавы Росрыболовства.

Он сообщил, что на сегодняшний день в России уже начали строить порядка 15 судов, в целом же подано около 50 заявок. Но озабоченность вызывает Дальневосточный регион: почему рыбацкий флот не закладывают на верфях ДФО, почему рыбаки обращаются к предприятиям Северо-Запада? Эти вопросы Петр Савчук призвал обсудить на совещании.

Fishnews