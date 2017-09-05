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Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента

Владимир Путин соберет президиум Госсовета и выступит на ВЭФ

У президента Владимира Путина запланирована обширная программа в Приморье. В крае глава государства будет работать с 5 по 8 сентября. Предполагается участие в целом ряде международных встреч, программное выступление о перспективах Дальнего Востока.

Анонс поездки Владимира Путина в Приморский край опубликовали на сайте Кремля. Глава государства примет участие в третьем Восточном экономическом форуме (как и в прошлые два раза, ВЭФ будет проходить на острове Русский), сообщает корреспондент Fishnews.

«Основной задачей форума является расширение взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и продвижение интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока», - отметили в пресс-службе президента.

5 сентября Владимир Путин осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона.

На 6 сентября запланировано заседание президиума Государственного совета: будут рассматриваться вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, президент встретится с представителями зарубежных деловых кругов – участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.

В этот же день состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с рабочим визитом.

7 сентября президент РФ выступит на пленарной сессии ВЭФ. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказали в пресс-службе.

На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч главы российского государства с лидерами Японии и Монголии.

8 сентября президент России на судостроительном комплексе «Звезда» (город Большой Камень) ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.

В ходе поездки глава государства также проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

Fishnews

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