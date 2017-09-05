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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья ШЕСТАКОВ и заместитель главы Росрыболовства Петр САВЧУК на промысле в районе Южных Курил

Илья Шестаков: Изменение системы позволило бы гибче регулировать рыболовство

То, что установление правил для контроля и надзора в сфере рыболовства рассредоточено по множеству ведомств – большой минус, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В числе ключевых проблем рыбопромышленных предприятий – административные барьеры. О том, как в Федеральном агентстве по рыболовству видят работу по совершенствованию контроля и надзора, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков и заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук рассказали в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Сегодня наша основная задача – сделать процесс более простым и прозрачным, при этом не потеряв контроль. С одной стороны, нам приятно, что проблемы в меньшей степени касаются нормативной базы ФАР (хотя нам тоже есть куда стремиться). Пока основные вопросы к ветеринарам и пограничникам», – отметил руководитель федерального агентства.

По мнению Ильи Шестакова, погранслужба использует довольно устаревшую систему контроля. «И хотя у нас налажены хорошие, конструктивные отношения с центральным аппаратом, на местах его решения и приказы трактуются каждый раз по-разному», – обратил внимание глава Росрыболовства.

Для того чтобы решать проблемы организации рыболовства, Росрыболовству приходится зачастую брать на себя несвойственные ему обязанности в деле разработки документов вместо контролирующих органов. «Хотя это отнюдь не полномочия Росрыболовства. Мы просто видим и понимаем, что мешает рыбакам. Что мешает эффективно работать, наращивать объемы», – рассказал Илья Шестаков.

По мнению руководителя ФАР, рассредоточение контроля и надзора по множеству разных ведомств – это большой минус. Изменение системы администрирования позволило бы гораздо гибче регулировать рыболовство, не потеряв при этом контроль, полагает глава Росрыболовства.

Административные барьеры создают потери для бизнеса и зачастую избыточны, отметил Петр Савчук. «Например, судно идет в порт с перспективным объектом промысла – иваси. Однако оно сначала должно пройти 250 миль до контрольной точки и лишь затем повернуть в порт. А разве российский порт – это не контрольная точка, где находятся и пограничники, и ветеринары? Или обратите внимание на систему оформления в порту. Мы сами стали свидетелями того, что оно длится совсем не три часа, как положено. А ведь время, потраченное на оформление, очень сильно сказывается на рентабельности, на цене продукции, особенно в период путины с учетом ее скоротечности», – обрисовал проблему замглавы федерального агентства.

По его мнению, «надо развернуть сознание с тем, чтобы условия здесь стали стимулом для роста». «Тогда и рыбалка пойдет проще, и берег будет развиваться, включая судоремонт. Чтобы рыбаки обслуживали свои суда здесь, надо ЗИП завозить и оформлять в течение трех дней, как это происходит за рубежом. А у нас оборудование оформляется месяц! Как так?!» – назвал «болевые точки» Петр Савчук.

«Помимо этого, чтобы заработали судоремонт и судостроение, нужно ввести и ужесточающие требования. Если не легализовал, не растаможил – права на промысел не имеешь. С другой стороны, если здесь мы ничего пока предложить не можем, то зачем закручивать гайки для рыбаков? Создали условия – тогда да, надо двигаться дальше и стимулировать бизнес-сообщество пользоваться местной инфраструктурой», – прокомментировал Илья Шестаков.

Сейчас же мало того, что не созданы условия, так еще и отдельные структуры прикладывают дополнительные усилия, чтобы отвернуть российских рыбаков от российского берега, считает глава Росрыболовства. «Ведь на Северном бассейне МВД просто перекрыло заход судов в Мурманский рыбный порт тем, что начало заниматься процедурой перевешивания, определения брутто, нетто и выявлением каких-то отклонений в килограммах. Рыбаки увидели, что заводят уголовные дела… Хотя можно было ограничиться и административным штрафом. К сожалению, пока система так выстроена, рассчитывать на увеличение заходов, отгрузки и на развитие берега не приходится», – констатировал руководитель ФАР.

Прокомментировали глава Росрыболовства и его заместитель и тему полномочий федерального агентства. «Во-первых, никогда нельзя жаловаться на отсутствие полномочий. Надо жить в той системе координат, которая предложена. В ней работать и стараться чего-то добиться. Я четко понимаю, что нам не нужны никакие полномочия с точки зрения движения продукции, ее реализации. Это неправильно, это разобьет всю систему. Она не может быть так построена, что контроль за рыбой полностью – от моря до прилавка – сосредоточен в Росрыболовстве. Но то, о чем мы говорили, – изменение системы администрирования и контроля – хотелось бы видеть в компетенциях ФАР. Чтобы Росрыболовство определяло, каким образом бороться с браконьерством и контролировать рыбаков, а контролирующие органы уже просто занимались бы исполнением этих нормативно-правовых актов и, собственно, контролем за их соблюдением», – полагает Илья Шестаков.

Петр Савчук, в свою очередь, отметил важность взаимодействия со всеми структурами. «Однако не хватает оперативности в принятии решений. Нет системы, все приходится делать вручную. Например, это касается выхода приказов по неодуемым объектам», – обратил внимание замглавы федерального агентства.

«Думаю, что здесь даже заигрались с регулирующим воздействием. Это абсолютно глупая, недопустимая ситуация, когда идет рыба, а регулятор не может принять оперативных решений», – обозначил проблему глава Росрыболовства.

Fishnews

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