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Генеральный директор ООО «КУК» Александр КАН демонстрирует свою продукцию вице-премьеру Аркадию ДВОРКОВИЧУ

Вице-премьера угостили сахалинским крабом

Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.

Стенд сахалинской группы компаний ПРК попал в число самых популярных на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая прошла с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. Посетители фотографировались с метровыми ледяными столбами, внутри которых были заключены настоящие крабы, рассматривали живых членистоногих в аквариумах, удивлялись размерам рыбновской кеты и с удовольствием дегустировали блюда с крабовым мясом и лососем.

Сейчас суммарная квота ПРК составляет около 17 тыс. тонн крабов в разных подзонах Охотского моря, добычу и транспортировку ценных морепродуктов ведут более 30 судов. Традиционно практически весь объем краба поставляется на экспорт, прежде всего, в страны АТР. Но в прошлом году ООО «Курильский универсальный комплекс», входящее в группу компаний, запустило инвестиционный проект по строительству завода для производства продукции из свежемороженого и живого краба с целью насыщения внутреннего рынка.

Образцы продукции в фирменной упаковке, рассчитанной на российских покупателей, продемонстрировали курирующему рыбному отрасль вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который посетил выставку. Генеральный директор ООО «КУК» Александр Кан рассказал, что на заводе в Невельске ведутся пуско-наладочные работы и через месяц предприятие начнет работу. «Завод стоит прямо у причальной стенки, сырье с транспорта будет сразу поступать на переработку», – добавил руководитель компании.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в строительство завода ПРК уже инвестировала 250 млн рублей. Приучать соотечественников, особенно из центральных регионов страны, к различным видам крабовой продукции глубокой переработки производитель будет постепенно. Поэтому и цены обещает сделать доступными для среднего потребителя и попытаться не допустить чрезмерной накрутки в сетях и ресторанах.

«Мы, наверное, уже вышли на тот этап развития, когда количество должно переходить в качество, и боремся за потребителя и за рынки сбыта, – отметил заместитель генерального директора ООО «Приморская рыболовная компания» Дмитрий Пашов. – Выставка в Санкт-Петербурге стала хорошей возможностью показать, что мы действительно можем выпускать качественную, красивую, очень вкусную и, надеюсь, относительно доступную продукцию, не только на Дальнем Востоке, но и в западных регионах страны».

Fishnews

  • Генеральный директор ООО «КУК» Александр КАН демонстрирует свою продукцию вице-премьеру Аркадию ДВОРКОВИЧУ
  • О крабовых деликатесах рассказали и руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ
  • Стенд сахалинской группы компаний ПРК на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге
  • Образцы продукции в фирменной упаковке
    • НазадМетки: выставкадальний востоккраб

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