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Заместитель гендиректора по качеству «Русской рыбной фактории» Анна ГУСЕВА

Техрегламент нуждается в дальнейшей доработке

Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.

Вопросы практического применения техрегламента оказались в центре внимания участников научно-практической конференции «Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество», организованной АтлантНИРО в Светлогорске. Холдинг «Антей» делегировал на конференцию группу специалистов из дальневосточных подразделений компании и с московского завода.

«Мы почерпнули для себя много нового. Оказалось, что многие неправильно читают техрегламент. Более того, единого мнения по ряду вопросов, по той же маркировке, нет даже у экспертов. Но когда нас придут проверять надзорные органы, мы не сможем сослаться на экспертное мнение», – прокомментировала ситуацию Fishnews заместитель гендиректора по качеству «Русской рыбной фактории» Анна Гусева.

Она обратила внимание, что ряд требований, которые прописаны в техрегламенте, можно аргументировать по-разному. «Например, всегда считалось, что пресервы – это рыба плюс заливка. Но заливка в техрегламенте не прописана, указано только содержание рыбы – не менее 65%. Получается, если у нас только соленая рыба – 100%, то мы тоже можем назвать ее пресервами. Вот такая путаница», – рассказала специалист.

На конференции представители рыбоперерабатывающих предприятий указали на недоработки техрегламента и в части отсутствия требований к температурному режиму в производственных помещениях. «Выходит, мы рыбу можем обрабатывать в цехе с температурой 20-22 градуса – для работы персонала в комфортных условиях. Но что будет с рыбой? Это и полная дефростация, и потеря качества, и обсеменение, и рост прочих показателей. По европейским стандартам четко регламентировано: температура в цехе должна быть 10-12 градусов, у мясников – 8 градусов. У нас ничего не регламентировано. И таких ляпов много», – высказала опасения Анна Гусева.

Дополнительные расходы для производителей повлекут и новые требования к маркировке рыбной продукции. «Коммерческие названия тоже надо прописывать в нормативном документе, на основании которого работает изготовитель. Если вы считаете, что это у вас «селедка холодного копчения фирменная», значит в технических условиях тоже должно быть написано «фирменная», – пояснила представитель «Русской рыбной фактории». – «Это повлечет дополнительные денежные вложения, потому что мы будем обращаться к разработчикам нормативного документа и просить, чтобы в ТУ внесли полное наименование продукции».

По словам Анны Гусевой, бизнесу хотелось бы видеть в таком базовом документе как техрегламент поменьше неточностей, пробелов и возможностей различного толкования. «Нужна определенность, и в решении конференции это будет прописано. Планируется создать совет, работа в этом направлении ведется, чтобы доработать техрегламент, внести изменения и поправки уже после его вступления в силу, потому что нам нужно более четкое понимание», – отметила она.

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