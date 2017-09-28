28 сентября 2017 года

Президент поручил заложить деньги на Волгу

Глава государства Владимир Путин поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме реки, обратил внимание президент.

Подготовку федерального бюджета на 2018 – 2020 гг. обсудил президент Владимир Путин с членами правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. На этой неделе документ должен быть внесен в Госдуму.

Глава государства остановился на ключевых направлениях, которые нужно отразить в бюджете. Так, президент поручил запланировать средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме реки, обеспечить более бережное использование ее ресурсов, указал Владимир Путин. «Хотел бы подчеркнуть, это очень важная и чувствительная тема для десятков миллионов наших граждан. Эта тема тоже неоднократно обсуждалась в разных форматах, я прошу ее не забыть, обязательно все эти потребности отметить в бюджете», - сказал глава государства.

Напомним, что оздоровление Волги предусматривается в рамках приоритетного проекта, утвержденного правительством. Предполагается добиться, чтобы сброс загрязненных стоков в водные объекты Волжского бассейна сократился не менее чем на 80%, и проводить мероприятия по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

Работа будет осуществляться через региональные проекты по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.

Fishnews