02 октября 2017 года

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Вопрос создания технологических центров на территории России – единственный способ возрождения машиностроительной отрасли в рамках рыбохозяйственного комплекса, полагает гендиректор компании «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Серьезная модернизация, которая сегодня происходит в рыбной отрасли, стимулирует создание новых верфей, запуск программ по локализации и импортозамещению. Стоит задача не только нарастить потенциал по добыче рыбы, но и создать производственную базу по изготовлению всего необходимого для рыбохозяйственного комплекса на территории РФ. Но, как отмечает генеральный директор производственно-инжиниринговой компании «Технологическое оборудование» Олег Комаров, если строительство судов взято регулятором под серьезный контроль, то в области машиностроения механизмы взаимодействия представляются весьма условными. «Сейчас они спрятаны за звучной, но, к сожалению, не работающей вывеской «Свободный рынок»», – обращает внимание представитель отрасли.

В качестве иллюстрации эксперт приводит следующие цифры: инвестиции в модернизацию рыбохозяйственного комплекса ожидаются в объеме 250 млрд рублей, принятый на сегодня процент локализации – 30%. Т.е. 175 млрд рублей будут потрачены на закупку импортного оборудования.

«На наш взгляд, результатом такой «модернизации» будет окончательное формирование отечественного рыбохозяйственного комплекса как сырьевой отрасли, не имеющей в Российской Федерации собственной технической и технологической базы, – поделился выводами Олег Комаров. – Более того, в отсутствие реального производства не будет воспроизводства технических кадров, в результате рыбаки даже не смогут эффективно эксплуатировать современное оборудование!»

Вместе с тем машиностроители, работающие на рыбохозяйственный комплекс, – это носители технологической и технической информации, отмечает собеседник Fishnews. «Это оппоненты и партнеры рыбопромышленников, в споре с которыми и рождается современное представление о стратегии развития. Не имея такой базы, мы попадаем в зависимость от чужих технологий, а значит, не сможем вырастить поколение специалистов, способных составить конкуренцию на рынке технических и технологических решений», – уверен он.

«Мы считаем, что вопрос создания технологических центров на территории Российской Федерации – единственный способ возрождения машиностроительной отрасли в рамках рыбохозяйственного комплекса», – поделился позицией машиностроителей Олег Комаров.

Определены, по словам эксперта, и задачи таких комплексов. Это производство современного оборудования для РХК, разработка и серийный выпуск аналогов импортного оборудования, востребованного в рыбной отрасли; создание совместно с вузами производственно-образовательных площадок для подготовки кадров для рыбного хозяйства; инжиниринг проектов по строительству объектов РХК; создание консорциумов с участием иностранных производителей для реализации проектов в рыбохозяйственном комплексе.

Но первостепенная задача, отмечает Олег Комаров, – принятие срочных мер по восстановлении кадрового потенциала для возрождения российского машиностроения, которое находится в серьезном кризисе.

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