06 октября 2017 года

«Агропродмаш» ждет гостей

С 9 по 13 октября в Москве пройдет международная выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш». Число участников увеличилось, дебютанты есть и в салоне «Рыбпромресурс».

В этом году число участников выставки выросло на 10%, а экспозиционная площадь – на 11,7%, сообщили Fishnews организаторы. Впервые «Агропродмаш» займет в ЦВК «Экспоцентр» не пять, а шесть павильонов.

Зарегистрированы 802 компании-участницы из 32 стран. В частности, будут представлены 530 российских организаций. Германия, Польша и Китай продемонстрируют национальные экспозиции.

«Агропродмаш-2017» предложит решения для различных направлений пищепрома в 19 тематических салонах. Ожидаются премьеры технологических решений и новые участники.

Продолжит работу салон «Рыбпромресурс», который впервые был организован на выставке в прошлом году. Дебютантами станут компании «Кермель Арамид Солюшэнз» (специализированная одежда), «Фабрика орудий лова» (производитель орудий лова на Дальнем Востоке), Verbruggen Palletizing Solutions (производитель оборудования для складирования рыбной продукции из Нидерландов). Свою технику вновь представят «Нормар Трейдинг», «Омега Фуд» и другие организации.

В этом году салон сделает акцент на производителей холодильного оборудования и их решения для рыбной отрасли. Продукцию по охлаждению и заморозке рыбы и морепродуктов продемонстрируют российские и зарубежные компании: Fujian Snowman, «Гигротерм», «Еврочиллер». Значительно увеличили свою экспозицию «Технологическое оборудование» и «Рыбтехцентр» – крупные производители оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов, холодильной и морозильной техники. В павильоне «Форум» будет зона презентаций, где участники «Агропродмаша» смогут бесплатно продемонстрировать свои технологии.

Современные возможности применения промышленного холода на предприятиях презентует салон холодильного и морозильного оборудования. Основу салона составят инжиниринговые и сервисные компании, предлагающие полный комплекс услуг по созданию объектов «под ключ».

Посетители приезжают на эту выставку не только потому, что она самая крупная на всем постсоветском пространстве. Главная причина – это место, где можно на одной площадке ознакомиться с последними достижениями практически всех ведущих мировых брендов, отмечают организаторы. Так, в прошлом году «Агропродмаш» посетили 21 944 посетителя из 67 стран.

Выставкусопровождает насыщенная деловая программа. В частности, в рамках «Агропродмаша-2017» пройдет форум по пищевому машиностроению, и общее собрание на тему «Рынок пищевых ингредиентов: порядок обращения и регулирования», семинар по маркировке пищевых ингредиентов.

Выставку организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, Минпромторга под патронатом Торгово-промышленной палаты. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

«В течение многих лет Минсельхоз России традиционно поддерживает проведение выставки и рассматривает ее как эффективную площадку для знакомства с лучшими образцами оборудования, новейшими технологиями переработки сельскохозяйственной продукции со всего мира. «Агропродмаш» - это наглядное представление о развитии всех сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности, достижениях отечественных и зарубежных производителей», - заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Fishnews