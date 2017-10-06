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Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Кирилл Проскуряков: Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Лососевые рыбоводные заводы очень ждут, когда будет принят законопроект, решающий вопрос с наделением рыбоводными участками, рассказал исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков.

В сентябре Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который призван решить вопрос получения участков для пастбищной аквакультуры лососевыми рыбоводными заводами.

Согласно документу хозяйства, которые работали по договору на искусственное воспроизводство лососей, будут иметь право на заключение договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры без торгов.

«Наконец-то услышаны наши просьбы приравнять нас к предприятиям, осуществляющим товарное рыбоводство. И мы рады, что все дальневосточные предприятия, работающие в режиме искусственного воспроизводства, в котором они «застряли» не по своей воле, будут переведены в долгожданный режим товарной аквакультуры», – прокомментировал документ исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

«А потому оценка законопроекта сегодня может быть лишь одна: очень надеемся и ждем, когда он будет принят. Потому что сейчас мы все больше проблем испытываем из-за текущей правовой неурегулированности. Новеллы, которые должны быть введены, в принципе, полностью отвечают нашим интересам», – заявил руководитель АЛРЗ в интервью Fishnews.

По мнению Кирилла Проскурякова, законопроект решает самый главный вопрос – доступ предприятий к выращенному ресурсу. «На сегодняшний день у нас нет прямой взаимосвязи между деятельностью заводов и изъятием продукции – объектов аквакультуры. Мы получаем право на вылов «окольными путями» – через промышленные объемы. Нам приходиться преодолевать массу преград, подчас абсолютно абсурдных, чтобы получить доступ к ресурсу, который сами вырастили», – напомнил исполнительный директор ассоциации.

Он выразил надежду на то, что после вступления закона в силу спекуляции на тему принадлежности ресурса утихнут. По мнению руководителя АЛЗР, как только рыбаки и рыбоводы разойдутся по разным правовым режимам, встанет единственный вопрос: как разделить объекты аквакультуры и водные биоресурсы. «Для Сахалина ответ на него есть уже сейчас. Если вы возьмете путинные прогнозы по тихоокеанским лососям за последние пять-десять лет, то увидите, что осенняя кета на Сахалине формируется исключительно стадами заводского происхождения, кроме летней кеты реки Поронай (идет и промышляется она одновременно с горбушей и не является массовым объектом аквакультуры), «транзитной» амурской кеты на севере Сахалина, а также незначительных объемов дикой кеты северо-западной части острова. В этих районах нет рыбоводных заводов», – отметил Кирилл Проскуряков.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультураправительствосахалин

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