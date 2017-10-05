09 октября 2017 года

Запрет не останавливает охотников за омулем

Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.

Совместный рейд полицейских сотрудников ФСБ и военных проводился в рамках операции «Путина». Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Республике Бурятия, задержан подозреваемый – 47-летний местный житель. Мужчина признался, что ночью ловил омуля, используя сети и резиновую лодку.

Ущерб оценивается в 109 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста с причинением крупного ущерба). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

С октября на Байкале и впадающих в озеро реках полностью запрещена промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами введены ограничения. Меры по охране эндемика значительно усилены.

Fishnews