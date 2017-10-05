Запрет не останавливает охотников за омулем

05 октября 2017 года
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
02 октября 2017 года
Директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По версии следствия, недоимка в 2011-2013 гг. составила 24 млн рублей.
27 сентября 2017 года
В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.
25 сентября 2017 года
В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.
14 сентября 2017 года
В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.
13 сентября 2017 года
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
Чрезвычайный и полномочный посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир провела в Дальрыбвтузе лекцию об инновационных технологиях в рыбной промышленности республики.
С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.
Минсельхоз утвердил Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Ранее этот вопрос регламентировался приказом Росрыболовства.
Новый глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил решения о первых кадровых изменениях. Денис Бочкарев, курировавший в качестве заместителя губернатора сельское, рыбное хозяйство, ветеринарию, вернется на прежнее место работы.
06 октября 2017 года
Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.