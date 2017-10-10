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Пользователям дадут время на исправление заявок по квотам

Пользователям дадут время на исправление заявок по квотам

Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.

На заседании рабочей группы в Минсельхозе рассмотрели выполнение плана (дорожной карты) по подготовке правовых актов, направленных на реализацию норм федерального закона от 3 июля 2016 г. № 349. Это, напомним, масштабные изменения, внесенные в закон о рыболовстве в прошлом году. Обсуждение провел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рассматривались предложения Росрыболовства по доработке проектов, направленных на перезаключение договоров о закреплении долей квот. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, речь идет о предварительном размещении рассчитанных долей на сайте ФАР, корректировке долей с учетом погрешности округления, введении механизма исправления технических ошибок в заявлениях, отказе в перезаключении договоров (если в течение 9 лет соответствующая квота не формировалась или в заключенных договорах доля квот равнялась 0).

Так, порядок переоформления договоров предполагается дополнить нормой, позволяющей уведомлять пользователей о выявленных основаниях для отказа, в том числе через официальный портал Росрыболовства, и устанавливать срок для устранения этих оснований заявителем. «Таким образом, в случае технической ошибки, допущенной в заявлении, пользователь, подающий заявку на переоформление договора о закреплении долей квот добычи (вылова), будет иметь возможность внести корректировки в предоставленные данные без необходимости переоформления заявки. Эта норма учитывает предложения отраслевого сообщества, в частности ВАРПЭ», - заявили в пресс-службе.

Отметим, что проблемы, связанные с закреплением долей квот на новый период, поднимались на встрече с представителями рыбного хозяйства, которую проводил на Сахалине в августе премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил Минсельхозу обеспечить установление сроков подачи заявок, позволяющих устранить возможные технические ошибки и повторно подать заявку. Ведомству была поставлена задача обеспечить транспарентность расчета доли квоты.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовствосахалин

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