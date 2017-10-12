12 октября 2017 года

Илья Шестаков поднял в Госдуме тему спасательного флота и науки

Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, отметил важность обновления спасательного флота и финансирования научных исследований.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в заседании депутатской группы фракции «Единая Россия». Парламентариев, в частности, интересовало, какие направления отрасли нуждаются в господдержки.

В числе приоритетов глава федерального агентства обозначил работу рыбохозяйственной науки и спасателей, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Научный флот устаревает. Количество средств, выделяемых на организацию ресурсных исследований, становится все меньше. К сожалению, сейчас мы работаем по усеченному плану, а по каким-то водным объектам проводим исследования раз в три-четыре года. И защищать наши позиции, особенно в рамках международных договоров по рыболовству, все сложнее. Например, сейчас в Казани идет сессия смешанной российско-норвежской комиссии. У России и Норвегии совместные запасы в Северном бассейне, но за счет того, что мы не проводим полноценных исследований, мы не можем аргументированно отстаивать национальную квоту Российской Федерации», – констатировал Илья Шестаков.

Специальные отряды спасательных судов Росрыболовства сформированы на Севере и на Дальнем Востоке. Как отметил глава ведомства, в отличие, например, от спасателей Минтранса, в рыбной отрасли спасательные суда не стоят в порту, а постоянно находятся в районе, где идет путина. Они отвечают за обеспечение безопасности на промысле и выполняют сложнейшие спасательные операции за много миль от берега.

«За последние три года мы списываем большое количество и научно-исследовательских судов, и судов-спасателей... Все они устаревшие. И нужны значительные усилия для обновления флота», – подчеркнул Илья Шестаков.

Fishnews