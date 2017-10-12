12 октября 2017 года

Главрыбвод держит курс на селекцию

В структуре Главрыбвода появился отдел по селекционно-племенной работе, «заточенный» под нужды аквакультуры. Рассматриваются варианты размещения на базе филиалов учреждения селекционных центров по отдельным породам рыб.

После объединения государственных рыборазводных заводов вокруг Главрыбвода руководитель Росрыболовства Илья Шестаков не раз подчеркивал, что одной из задач новой структуры станет селекционная работа для обеспечения племенным посадочным материалом предприятий аквакультуры. «Мы сформировали у себя отдел по селекционно-племенной работе. Взяли туда научного специалиста из ВНИРО, сейчас он входит в курс дела, начинает настраивать работу, набирать людей, чтобы организовывать этот процесс в масштабах страны», – рассказал начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан Беленький.

Он уточнил, что единственным селекционно-племенным предприятием в составе учреждения пока остается Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (ФСГЦР) в Ленинградской области. «Мы сейчас разрабатываем на ФСГЦР план селекционной работы, пока на краткосрочный период, в соответствии с поручениями руководителя Росрыболовства», – добавил собеседник Fishnews.

Главрыбвод уже приступил к проектированию селекционно-племенного центра по форелевым в Карелии. «Есть поручение руководства страны, чтобы выделить бюджетные деньги на его строительство, но это дело будущего. Поэтому сейчас за счет внебюджетных средств мы начали проектирование центра, чтобы полностью быть готовыми к тому моменту, когда пойдет бюджетное финансирование проекта», – отметил Дан Беленький.

Филиалы Главрыбвода будут задействованы и в рамках реализации дорожной карты Минсельхоза по организации сети селекционных центров (ассоциаций) по породам рыб. «Вместе с АзНИИРХ мы рассматриваем возможность и необходимость создания такого центра на базе одного из заводов нашего Азово-Донского филиала. Уже идет обсуждение, смотрим ситуацию вместе со специалистами. И у нас есть понимание, что аналогичный центр нужно делать и в Сибири, скорее всего, на базе одного из предприятий Енисейского филиала», – отметил начальник Главрыбвода.

Fishnews