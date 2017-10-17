17 октября 2017 года

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.

На Дальнем Востоке наступает время подводить итоги лососевой путины. На Сахалине результаты оказались нерадостными. В такой ситуации начинают обвинять рыбоучетные заграждения, достается и лососевым рыбоводным заводам.

Fishnews уже писал, как реагируют на происходящие власти, какие версии выдвигает наука. Позицию тех, кто прежде всего страдает от недолова, – рыбопромышленников, озвучил глава профильной ассоциации Максим Козлов.

– Путина 2017 года стала для сахалинских предприятий сложной. По состоянию на 4 октября выловлено 45 тыс. тонн – от прогноза в 80 тыс. тонн рыбаки освоили чуть больше половины. Вылов горбуши составил 27,3 тыс. тонн от рекомендованных 43,9 тыс. тонн (62%). Добыча кеты продолжается, окончательные итоги подводить еще рано, промысел активно ведется на Курилах, – привел цифры в статье для Fishnews руководитель объединения.

Малые подходы горбуши закономерно привели к поиску проблем. Выдвигаются различные предположения. Звучат призывы выходить на митинги.

Все чаще стали упоминать рыбоучетные заграждения, при помощи которых рыбоводы добывают урожаи кеты, как одну из основных причин исчезновения горбуши, а вместе с РУЗами критиковать и работу лососевых рыборазводных заводов.

Приводится еще ряд причин, в том числе те, с которым согласно и рыбацкое сообщество, – это браконьерство и избыточная промысловая нагрузка. В последние годы незаконная добыча приобрела угрожающие масштабы, отметил Максим Козлов.

«Сахалинская область испытывает потребность в дополнительных рыбопромысловых участках для любительского и спортивного рыболовства. Попытки решить эту проблему, а также обеспечить занятость населения прибрежных поселков привели к бесконтрольному лову», – рассказал он.

Дополнительной лазейкой для желающих легализовать браконьерский улов, по словам главы ассоциации, стала возможность разрешений на промысел ставными сетями на рыбопромысловые участки, где уже есть ставной невод.

«По разным оценкам, количество кунгасов в путину достигало 200 на участок, привлечь столько плавсредств возможно, только обеспечивая прикрытие браконьерам. Сырец реализовывался на берегу через скупку. В этом году она просто расцвела, создав целые поселки со своей инфраструктурой», – обратил внимание глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Он отметил, что рыбоучетного заграждения на реке Найба нет уже не меньше трех лет, вместе с тем популяцию кеты свели к нулю. «К этому как раз и привел браконьерский лов под прикрытием легального, а внимание населения отвлекают на какие-то вещи, которые не могли существенно повлиять на состояние ресурса», – считает Максим Козлов.

Он указал на то, что в 2017 г. для добычи горбуши стояло 2 рыбоучетных заграждения и только на Курильских островах. «В 2016 – 2014 годах специализированные РУЗы на добычу горбуши выставлялись не более чем на 4 реках. Нерестовый фонд рек, где работают заводы и устанавливаются РУЗы, не превышает 5% от всего нерестового фонда горбуши Сахалинской области. Четыре РУЗа ничто по сравнению с тысячами нерестовых рек, на которых воспроизводится горбуша», – заявил руководитель объединения.

Ажиотаж вокруг рыбоучетных заграждений в умелых руках явно используется в политических целях, полагают в ассоциации. «На наш взгляд, браконьерство и легализация незаконно добытого, помноженные на избыточную промысловую нагрузку, а также естественные природные явления стали причиной снижения численности горбуши», – рассказал Максим Козлов.

Глава ассоциации подчеркнул, что представители бизнеса готовы принять участие в обсуждении возможных выходов из положения. «На наш взгляд, нужно создать действенный орган по выработке конкретных предложений в этой части. На рабочей площадке необходимо собраться всем – и областной администрации, и депутатскому корпусу, и представителям Росрыболовства, гражданам, и, конечно, общественности, в первую очередь рыбацкой. От принимаемых решений зависит будущее нашего региона», – заявил руководитель объединения.

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