Новости
Амур в сентябре 2017 г.

Ученые исследуют характеристики амурской кеты

В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.

Отчет о работе, проделанной в рамках исследований пищевой ценности амурской осенней кеты, был представлен на заседании технической секции Ученого совета ТИНРО-Центра. Напомним, что в сентябре специалисты ВНИРО и ТИНРО собирали данные на Амуре.

В ходе работ были собраны и заморожены пробы самцов и самок в разных районах от устья Амура до Хабаровска. Исследования качества сырья будут выполняться в лабораторных условиях в ТИНРО-Центре осенью-зимой 2017 – 2018 гг. В результате будет подготовлен отчет об изменениях показателей качества осенней кеты по ходу ее нерестовых миграций, рассказали Fishnews в пресс-службе дальневосточного института.

В 2018 – 2023 гг. специалисты ТИНРО-Центра планируют проводить ежегодные работы по изучению показателей качества, безопасности сырья и среды обитания тихоокеанских лососей в Амурском бассейне. В рамках программы госмониторинга и в сотрудничестве с промышленностью специалисты рассчитывают собрать материалы для актуализации норм выхода икры и готовой продукции из сырья, провести исследования по совершенствованию технологий переработки лососевых и изготовлению пищевой и кормовой продукции из них, по разработке кормов для аквакультурного выращивания лососей.

Работы в сентябре 2017 г. проводились в сотрудничестве с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна. Ученые осуществляли мониторинг промысла, подходов кеты. Сейчас идет выработка мер по организации лососевого промысла. В ассоциации отмечают: для подготовки рекомендаций с целью сохранения и рационального использования ресурса необходимы объективные, полноценные научные данные.

Fishnews
НазадМетки: икра

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