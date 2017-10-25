25 октября 2017 года

Сенаторы предложили поддержать зверобоев Чукотки из госбюджета

Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.

В Совете Федерации проходят Дни Чукотского автономного округа. Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования региона обсудили на заседании профильного комитета СФ. В мероприятии участвовали заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, представители ЧАО, эксперты.

Было отмечено, что для округа одним из актуальных вопросов остается поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в частности морского зверобойного промысла и рыболовства.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, по итогам обсуждения сенаторы рекомендовали Государственной Думе ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона «О любительском рыболовстве».

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении средств на государственную поддержку зверобойного промысла для обеспечения чукотских КМНС традиционными продуктами из мяса морских млекопитающих. Предлагается софинансировать из федерального бюджета 50% расходов окружного.

Коренные жители Чукотки в рамках специальных квот ежегодно добывают китов (серого и гренландского), моржей, тюленей (ларг, акиб, лахтаков) и белух.

Fishnews