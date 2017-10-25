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Лосось от компании «Витязь-Авто»

Рыбные богатства Камчатки продемонстрирует в Циндао «Витязь-Авто»

Компания «Витязь-Авто» примет участие в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке, которая пройдет в ноябре в Циндао. Производители представят готовую продукцию из дикой камчатской рыбы.

На выставке в Циндао в этом году вновь будет работать национальный российский стенд. Свои возможности представят крупнейшие компании рыбной отрасли. China Fisheries & Seafood Expo будет проходить с 1 по 3 ноября. Всего в выставке планирует участвовать более 1500 компаний из разных стран, сообщает оператор национального стенда – компания Expo Solution Group.

ООО «Витязь-Авто» представит на выставке готовую продукцию из дикой камчатской рыбы. «У нас широкая линейка продуктов для конечного потребителя – это бренды Maridel, Kamvita», - отметил председатель наблюдательного совета компании Игорь Редькин.

У «Витязь-Авто» семь современных перерабатывающих заводов на Западной Камчатке. Компания выпускает как товары для массового сегмента, так и продукцию премиум-класса. Это продукция из нерки, горбуши, палтуса, минтая, сельди и многих других видов рыб. Отдельным сегментом представлена лососевая икра.

Весь ассортимент товаров, изготавливаемых из лососевых пород рыб, - это продукция устойчивого рыболовства, сертифицированная по стандартам MSC, т.е. экологически безопасного и ответственного промысла.

«Витязь-Авто» традиционно принимает участие в выставках за границей в рамках общенационального российского стенда. Такое представительство на площадках за рубежом – часть программы, которую Росрыболовство воплощает по продвижению бренда «Русская рыба».

«Нужно пропагандировать российскую рыбу, чтобы люди знали о ее полезных свойствах и достоинствах. Конечно, для успешного продвижения важно выпускать качественный продукт. Многие предприятия по части технологий продвинулись далеко вперед. Мы уже научились всему у наших западных партнеров, теперь им стоит поучиться у нас», - заявил ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Игорь Редькин.

Fishnews

  • Лосось от компании «Витязь-Авто»
  • Председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН
  • Весь ассортимент товаров из лососевых от «Витязь-Авто» - продукция устойчивого рыболовства
  • У «Витязь-Авто» семь современных перерабатывающих заводов на Западной Камчатке
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