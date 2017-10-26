26 октября 2017 года

У СЗРК большие планы на Циндао

На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао СЗРК планирует продемонстрировать виды продукции из рыбы и крабов, интересные для азиатского рынка, и продвигать традиционный ассортимент компании.

С 1 по 3 ноября в китайском Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка морепродуктов и технологий China Fisheries & Seafood Expo. Как и год назад, российские компании на выставке объединены в рамках национального стенда, организованного при поддержке Росрыболовства, но состав экспозиции по сравнению с прошлым годом заметно обновился.

«Мы первый раз будем участвовать в этой выставке именно как экспоненты», – рассказал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. По его словам, китайский рынок перспективен и привлекателен для любой компании.

«С учетом его емкости и постоянного роста потребления этот рынок потенциально один из самых интересных в мире, и, конечно, на него стремятся все. Для нас это хорошая возможность увидеть все своими глазами, пообщаться с местными компаниями и более четко понять, что им интересно, а что нет», – отметил представитель СЗРК.

Хотя на выставке будет представлен весь спектр продукции предприятий, входящих в консорциум, упор планируется сделать на отдельные группы товаров. «Есть продукция, которая традиционно интересна азиатскому рынку. Это головы и хвосты палтуса, это палтус целиком, как правило, мелких размеров. Кроме того, у нас есть продукция из камчатского краба и краба-стригуна опилио – в виде наборов высокой степени переработки, которую мы делаем на заводе в Великом Новгороде», – перечислил Сергей Несветов.

СЗРК является одним из ключевых игроков в составе российского стенда в Циндао. Однако в компании уверяют, что приехали бы на выставку даже в одиночку. «Объединенный стенд добавляет определенного веса всей экспозиции и в том числе каждому из участников. Это неплохо в данной ситуации», – прокомментировал исполнительный директор консорциума.

Fishnews