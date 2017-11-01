01 ноября 2017 года

Как подружить марикультуру с ООПТ?

Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.

Круглый стол по вопросам развития ООПТ состоялся на XI Международном экологическом форуме «Природа без границ». Как сообщает корреспондент Fishnews, одной из особо актуальных тем стала работа марикультурных хозяйств.

Напомним, еще в 1974 г. исполком Приморского краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября № 991 объявил памятниками природы акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, созданные в 2009 г. В прошлом году из-за этого у хозяйств начались проблемы, встал вопрос о допустимости занятия марикультурой на особо охраняемых территориях.

Вред или польза?

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков рассказал, что в советское время хозяйства марикультуры в водах Приморья входили в состав ООПТ как питомники. Эти предприятия занимались воспроизводством лососевых и беспозвоночных не для получения товарной продукции, а для восстановления природных популяций. С распадом и ликвидацией хозяйств работы по расселению молоди, созданию искусственных нерестилищ прекращены, природные ресурсы быстро снижаются и не пополняются, отметил докладчик.

По его словам, в последние 20-25 лет на морских акваториях, входящих в ООПТ Приморья, произошли большие негативные изменения, связанные с загрязнением акваторий и донных отложений. Одними из виновников Владимир Раков неожиданно назвал марикультурные хозяйства. Их деятельность вместе с работой портов, промыслом беспозвоночных, браконьерством, появлением баз отдыха на побережье приводит к разрушению мест обитаний редких видов, в том числе «краснокнижных», заявил докладчик.

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии Сергей Масленников обратил внимание, что в краевую Красную книгу занесены морские виды, которым вымирание не грозит, например, морской конек и рак-богомол. Более того, они успешно культивируются в Азии в промышленных масштабах. «Ни одного морского вида, реально вымирающего, нет! Нет ни данных, ни предпосылок к этому – подчеркнул Сергей Масленников. - Поэтому я считаю, что Красная книга Приморского края в «морской» части – выдумка, основанная не на данных, а на желании пропиариться!»

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев поинтересовался у Владимира Ракова, на основании чего сделан вывод о вредном воздействии хозяйств. Докладчик признал, что о негативном влиянии марикультуры можно говорить «с большой натяжкой», главная претензия – «на участках каждый делает, что хочет». В частности, ученый привел в пример угрозы природе от создания искусственных рифов, меняющих рельеф дна. «Но если это плантации водные – рассадка гребешка, трепанга – скорее всего, там будет минимальный ущерб – отметил представитель института. - При определенном соблюдении технологических инструкций никакого ущерба не будет».

Сергей Масленников в своем докладе сообщил, что экосистемы в границах ООПТ восстанавливаются плохо, запретные и охранные меры неэффективны. «В заливе Петра Великого уничтожены запасы камчатского краба, дальневосточного трепанга, приморского гребешка, серого ежа, морской капусты, камбалы, сельди, чилимов, шримса. На побережье уничтожена тайга, реки потеряли нерестовое значение. Продолжаем охранять!» – сыронизировал докладчик. Он добавил, что часть акваторий в памятниках природы отведена под военный полигон.

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов заявил, что единственные из хозяйственников, кто «кровно заинтересован» в чистоте акваторий – аквафермеры. «Введение охранной зоны, памятников природы в виде островов – это, конечно, хорошо, но такое решение должно быть абсолютно взвешенным и основываться только на доказанных фактах, а не на заявлениях, что это хорошо (или плохо). И я не считаю, что хозяйства пастбищной марикультуры в охранной зоне наносят хоть какой-нибудь доказанный ущерб. Пастбищная марикультура в принципе не может наносить ущерб, потому что она основывается на рекультивации биотопов. У нас все биотопы в прибрежной зоне разрушены и единственный, кто их восстанавливает, – это хозяйства пастбищной марикультуры», - подчеркнул Сергей Масленников.

Руководитель учебного центра «Водные биоресурсы и технология переработки» Института повышения квалификации Дальрыбвтуза Валерий Бушуев обратил внимание на угрозу распространения болезней и паразитов при высокой плотности посадки. Представитель института отметил, что одновременно с развитием марикультуры нужно плотно заниматься изучением заболеваний гидробионтов.

Буква закона

Заведующий коллегии адвокатов «Фокс» Андрей Беловодский рассказал о проблемах законодательства и правоприменительной практики. «Статья 3 Водного кодекса РФ предусматривает основные принципы водного законодательства. Самый главный принцип, о котором я буду твердить, никогда не уставая, - приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Есть закон и его надо исполнять. Использование вторично», - заявил Андрей Беловодский.

Он посетовал, что формально администрация Приморского края при согласии Минприроды имеет возможность изменить режим особой охраны морских ООПТ, а значит, как перечень разрешенных видов деятельности, так и границ этих территорий. «Стоит обратиться с тем, чтобы запрет изменения границ когда-то созданных памятников природы ввели на законодательном уровне», - считает юрист.

Роман Витязев поинтересовался у регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, готовятся ли по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко новые поправки в 991-е решение. Глава ведомства Александр Коршенко ответил, что механизм внесения изменений в нормативно-правовые акты обсуждается уже давно. «В том числе у нас большая переписка с Министерством природных ресурсов по этому поводу. Мы говорим немного о другой проблеме: не разрешить или запретить там рыбалку или марикультуру, а что делать с памятником природы, цель создания которого совсем другая? Разрешая, либо запрещая что-то, мы меняем цель создания памятника», - обратил внимание директор департамента. Он сообщил, что предложения по поправкам направлены врио губернатора, но подчеркнул, что плоскость разрешения вопроса лежит на федеральном уровне.

Fishnews