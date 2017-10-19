19 октября 2017 года

Аквакультуре Приморья мешает документ советских времен

В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.

Dura lex, sed lex?

Камнем преткновения стало решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Памятниками природы, в частности, были объявлены акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. Документ не содержит прямого запрета на занятие аквакультурой в границах установленных ООПТ, но запрещает промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов». При этом решением не установлены четкие границы заповедных вод.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний, сообщил Fishnews заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев. Он отметил, что большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить своих специалистов для актирования выпусков молоди.

Две компании выпустили молодь трепанга на своих РВУ в бухте Новгородская без сотрудников теруправления, но при участии представителей местного самоуправления и отраслевой науки. Однако не подписанные теруправлением акты выпуска не могут быть представлены как доказательство выполненных работ.

Между тем договоры пользования, которые предприятия заключили с теруправлением, предусматривают выращивание гидробионтов в определенных объемах. Однако без «посевной» урожаи, естественно, не собрать, и бизнес столкнулся с перспективой расторжения договоров в одностороннем порядке.

«Мы руководствуемся позицией, которую занял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. После жалоб пользователей РВУ он 12 мая направил в теруправление письмо, в котором говорилось, что предприятия работают законно, препятствий для выпусков нет, и давалось прямое указание направить сотрудников для актирования высадки, – рассказал Роман Витязев. – Однако теруправление до сих пор отказывается подписать акты».

После того, как в ситуацию вмешался вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Минприроды выразило готовность согласовать внесение изменений в решение исполкома при соблюдении установленного порядка.

«Все ассоциации марифермеров Приморья солидарны в том, что поправки в 991-е решение фактически узаконят сложившуюся правовую коллизию, - подчеркнул Роман Витязев. - Получится, что на федеральной воде признают наличие регионального памятника природы. А ведь внутренние воды – федеральная собственность, региональные органы власти не могут осуществлять на ней контроль, устанавливать режимы».

Отраслевые объединения предлагают сформировать на территориях и акваториях памятников природы, описанных в 991-м постановлении, ООПТ федерального значения. Это позволит и обеспечить защиту экосистем, и развитие аквакультуры.

Для решения проблемы выпусков молоди в Приморском теруправлении Росрыболовства провели совещание с представителями ассоциаций марифермеров, Минвостокразвития и науки. По итогам обсуждения ТУ подтвердило готовность направить своих представителей для актирования текущих работ, но вопрос с подписанием актов весеннего выпуска пока не решен, отметил Роман Витязев. По его словам, одним из вариантов решения вопроса пользователи видят обращение в суд.

Проволочки на руку только браконьерам

«Там, где работают законные пользователи, нелегальным сборщикам гребешка и трепанга гораздо труднее: никому не нужны лишние глаза и уши, - обратил внимание представитель ДВ СПМ. – С 1974 до 2016 года на этих памятниках природы работали предприятия – государственные, затем коммерческие. Более того, ООПТ создали как раз в целях воспроизводства ценных биоресурсов и марикультуры. А как только сформировали рыбоводные участки в бухте Экспедиции, где более 12 лет орудуют браконьеры, вдруг началось противостояние. В результате «замороженными» оказались в общей сложности 80 тыс. га моря в границах особо охраняемых природных территорий, где планировалось создать рыбоводные участки. И никто эти акватории не охраняет, там свободно собирают трепанг незаконные добытчики».

Представитель отраслевого объединения заметил, что угольный терминал в заливе Посьета сумел пройти необходимые экологические экспертизы, и губернатор утвердил вывод его границ из памятника природы.

«Уже год все предприятия, работающие в границах ООПТ, созданной 991-м решением, находятся в подвешенном состоянии. Сложившаяся ситуация уже наносит колоссальный ущерб репутации края и его инвестиционной привлекательности. Где гарантия, что региональный департамент природных ресурсов завтра не достанет еще какой-нибудь древний документ? Пока же по «странному» стечению обстоятельств, выгоду от сложившейся ситуации получают только браконьеры, - резюмировал Роман Витязев. - Об этом я говорил на встрече представителей отрасли с новым главой края Андреем Тарасенко».

Кто отменит проблемный документ?

И.о. руководителя Приморского теруправления Росрыболовства Александр Громов подтвердил Fishnews, что документ 1974 г. создал правовую коллизию. «Никто не отменил это 991-е решение. А оно, во-первых, «лохматое», во-вторых, совершенно не соответствующее времени. Да и с ошибками на самом деле создано», - заметил Александр Громов.

По его мнению, проблему решит отмена действия документа. «Никто не берет на себя ответственность за выход из этой ситуации. Администрация Приморского края должна отменить решение советских депутатов Приморского края. Местными правовыми актами не может заниматься федеральное агентство. Есть власть, на которую возложены такие обязанности», - обратил внимание глава теруправления.

Аквафермеры надеются, что окончательно решить вопрос с работой на ООПТ поможет новый глава региона Андрей Тарасенко. На встрече с представителями рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций врио губернатора рассказали о насущных проблемах марикультуры.

Fishnews