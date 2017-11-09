09 ноября 2017 года

Браконьерство и бюрократия тормозят инвестиции в марикультуру

Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.

Дальневосточная аквакультура сегодня позиционируется государством в качестве одного из перспективных инвестиционных направлений. Обсуждение связанных с этим вопросов ведется на площадках различного уровня и формата. Но, как отмечают сами представители бизнеса, пока здесь остается масса проблем, которые препятствуют не только поступлению новых инвестиций, но и реализации уже действующих проектов.

Возможности для иностранных инвестиций в марикультуру российского Дальнего Востока обсудили и на площадке международной рыбохозяйственной выставки в Циндао China Fisheries and Seafood Expo в рамках тематического круглого стола. Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо потенциала отрасли здесь поговорили о проблемах, которые препятствуют развитию проектов в этой сфере.

Браконьерство или грабеж?

В первую очередь представители бизнеса, как российского, так и китайского, обратили внимание на проблему хищения урожаев. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что этот вопрос обсуждался и на отдельной сессии на Восточном экономическом форуме. «Вопрос охраны участков наиболее больной, – согласился он. – Мы провели рабочую встречу с центральным аппаратом МВД, пограничной службой. Вопрос сложный, так как пересекается несколько законодательств, сейчас над ним работает наше правовое управление».

«Важно решить вопрос с изменением в данном случае статуса браконьерства на грабеж, т.к. в этом случае предусматривается уже уголовное преследование, – поделился мнением генеральный директор ООО «Русская марикультура» Владимир Стоянов. – Естественно, постепенно браконьеры отстанут, т.к. за хищение предусматриваются уже другие меры наказания. А браконьерством мы будем «прикрываться» очень долго – максимально дело заканчивается штрафом».

Не спасают от незваных гостей, по его словам, и приспособления для отпугивания водных браконьеров: их использование и вовсе может обернуться против самих аквафермеров. Поэтому пока предприятия в лучшем случае могут позволить себе вести контроль за своим участком с использованием квадрокоптеров и т.п.

Росрыболовство занимается поиском вариантов решения существующей проблемы, но пока для предприятий, осуществляющих пастбищную аквакультуру, ситуация остается сложной, констатировал представитель федерального агентства. «При индустриальной аквакультуре мы можем такой вопрос решить, а при пастбищной – невозможно. К сожалению, в этом вопросе категоричны все ведомства», – сообщил Петр Савчук.

Вместе с тем он одобрил активную позицию бизнеса в плане поиска решения существующей проблемы и предложил предприятиям марикультуры направлять в Росрыболовство свои предложения.

Барьеры на пути инвестиций

Еще один «непривлекательный момент», по словам гендиректора компании «Русская марикультура», – это отсутствие у хозяйств морской аквакультуры береговых участков и, соответственно, собственного берегового потенциала по переработке. Этот фактор мешает работе российских предприятий и препятствует вхождению в отрасль иностранных инвестиций. «Недавно у нас на предприятии побывала японская делегация. Я показал им превосходное качество нашего трепанга, гребешка, они смогли сами попробовать, оценить. Но все были шокированы тем, как мы умудряемся выживать практически на пустом месте. Ответ один – земли нет, номера нет, переработать негде…» – привел пример из практики Владимир Стоянов.

Среди проблем, сдерживающих развитие, предприниматель также обозначил недобросовестную конкуренцию со стороны поставщиков нелегальной продукции и обременение марифермеров обязательными объемами выращивания конкретных объектов аквакультуры на отведенных участках.

С этими и другими проблемами российской марикультуры уже знаком и иностранный бизнес. Китайские участники круглого стола отметили, что необходимо чаще проводить совещания, на которых представители госструктур и бизнеса могли бы обмениваться мнениями по решению существующих проблем.

«Бюрократических процессов, к сожалению, пока еще много», – согласился Петр Савчук. Но, по его словам, вопросы, с которыми сталкивается бизнес, решать необходимо, даже если пока это приходится делать в ручном режиме.

Вместе с тем, отметил представитель Росрыболовства, к настоящему моменту в развитии аквакультуры уже удалось продвинуться достаточно далеко: «Настойчивые шаги в этом направлении позволили сформировать большое количество участков, мы распределили и раздаем свободную воду, дальше начнем работать с более сложными объектами». Главное, подчеркнул Петр Савчук, – есть настрой решать существующие проблемы и создавать условия для развития отрасли.

«На мой взгляд, сейчас сложилась уникальная ситуация. Пока есть свободные участки – надо пользоваться этим, инвестировать в отрасль. И это тот ресурс, который открыт свободно для иностранных инвестиций. Дальше будет сложнее войти в этот бизнес», – обратил внимание представитель российского ведомства.

Fishnews