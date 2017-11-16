Новости
Заседание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Отраслевая наука получила шанс на дополнительные финансы

Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.

Сейчас ожидается корректировка федерального закона о бюджете на 2018 г., есть уверенность, что на исследования будут выделены дополнительные средства, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В таком случае финансирование науки будет на уровне несколько выше показателя 2017 г.

Проект перечня представил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

В список вошло 306 морских и пресноводных экспедиций. При формировании перечня учитывались такие критерии, как актуальность работ, исключение дублирования и избыточности исследований, преимущество изучения приоритетных объектов рыболовства, возможность использования результатов в расчетах запаса и прогнозе общих допустимых уловов (ОДУ) и рекомендованного вылова водных биоресурсов.

Ученые последуют за лососем

Наиболее масштабные дополнительные работы согласовали для Дальневосточного бассейна, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовство. Так, значительно расширилась география исследований: впервые после многолетнего перерыва будут проведены съемки донных рыб в Беринговом море с выходом в восточный сектор Арктики, сардины и кальмара в Японском море, работы на материковом склоне Восточной Камчатки, шельфе Охотского моря.

Как отметил руководитель ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, опыт 2017 г. позволяет приступить к восстановлению научно-промысловой разведки. Дополнительные силы направлены на исследования лососей. Для повышения точности прогнозов планируется исследовать ресурсы лососевых с помощью авиаучета заполнения нерестилищ в реках Камчатки (КамчатНИРО) и реках охотского побережья Хабаровского края (МагаданНИРО).

Кроме того, магаданский институт проведает аэровизуальные наблюдения за тихоокеанскими лососями на нерестилищах с оценкой численности подходов и биомассой в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, внутренних водоемах Магаданской области. Одновременные работы МагаданНИРО и Хабаровского филиала ТИНРО-Центра позволят получить тотальную оценку численности лососей на севере ареала. Здесь в последние годы наблюдается увеличение подходов. ТИНРО-Центр дополнительно заложил в план на 2018 г. тралово-акустическую и гидробиологическую съемки лососей в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, районе Курил и северо-западной части Тихого океана, донную и пелагическую траловые съемки для оценки возможности промысла горбуши, а также трески, краба и сайки в Чукотском море.

В перечень исследований вошли тралово-акустическая съемка по оценке запасов осетровых (КаспНИРХ), многовидовая тралово-акустическая съемка по учету молоди и оценке запасов донных видов рыб Баренцева моря (трески, пикши, палтуса, камбалы и др., ПИНРО), аэровизуальные наблюдения подходов тихоокеанской сельди на нерестилища (МагаданНИРО), мониторинг промысла минтая, трески и камбал (СахНИРО) и другие.

Большую часть дополнительных морских и экспедиций Совет утвердил, некоторые признаны не столь значимыми. За счет полученного резерва по итогам обсуждения руководитель Росрыболовства поручил проработать предложения по дополнительным исследованиям морских млекопитающих, тихоокеанских лососей, карагинской сельди, двустворчатых моллюсков.

О сайке поговорят с рыбаками

Отдельная дискуссия развернулась вокруг целесообразности изучения запасов сайки в Карском море. Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сегодня в ситуации постепенного сокращения запасов атлантической трески, нужно возвращаться к вылову других тресковых, таких, как сайка. «Идет потепление климата и миграция запасов, и мы сейчас не понимаем, что происходит с популяцией сайки. Этот объем нужно исследовать, мы должны предложить этот ресурс рыбакам», – заявил замглавы ФАР.

Дополнительные исследования позволят включить в промысел сайку в Карском море, что сформирует единое промысловое пространство в Баренцовом и Карском море, увеличит промысловое время и, соответственно, привлекательность ресурса.

Руководитель Росрыболовства отметил, что проводить экспедицию по разведке сайки целесообразно только в случае, если рыбопромышленники заинтересованы в освоении этого объекта, и предложил президенту ВАРПЭ Герману Звереву обсудить этот вопрос с членами ассоциации.

Перечень выйдет в декабре

Окончательное согласование и утверждение плана будет завершено в первой половине декабря.

На заседании также представлен проект перечня перспективных научных прикладных исследований на 2018 г. После обсуждения предложений Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список совместно с Советом ВАРПЭ.

Оценивая итоги заседания, Герман Зверев отметил, что рыбацкие объединения выступали за увеличение финансирования рыбохозяйственной науки, поэтому для отраслевого сообщества небезразличны цели финансирования и сама процедура распределения соответствующих расходов. Руководитель ассоциации заявил, что в объединении внимательно поработать с учеными над списком исследований.

Новости научного флота

В Росрыболовстве также сообщили, что в 2018 г. завершится работа по проектированию трех новых научно-исследовательских судов. «Надеемся, что к 2019 году сможем приступить к их строительству. Эти современные суда ледового класса пополнят парк НИС, которые сейчас работают на Дальнем Востоке и в Атлантике», – сказал Илья Шестаков.

Кроме того, закончилось объединение всех судов на Дальнем Востоке на базе ТИНРО-Центра. «Мы уже видим экономию, она дает нам возможность профинансировать ряд исследований», – констатировал руководитель Росрыболовства.

Fishnews

  • Заседание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН, научный руководитель института Михаил ГЛУБОКОВСКИЙ и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и врио Директора ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
    •
    НазадМетки: варпэдальний востоккальмаркамчаткакрабмагаданская областьосетровыхросрыболовство

    Похожие новости

    16 ноября 2017 года

    Участки для аквакультуры выставили на торги в Хабаровском крае

    Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

    Приоритеты искусственного воспроизводства расставит Росрыболовство

    Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.

    Рыбный бизнес Камчатки помог в защите лосося

    Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

    15 ноября 2017 года

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

    Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

    Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

    Арктика ждет решений и компромиссов

    С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

    Лента новостей

    16 ноября 2017 года

    Минсельхоз собирается исправить приказ по корюшке

    В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.

    Участки для аквакультуры выставили на торги в Хабаровском крае

    Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

    В Карелии строят планы по рыбному рынку

    Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.

    Приоритеты искусственного воспроизводства расставит Росрыболовство

    Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.

    Рыбный бизнес Камчатки помог в защите лосося

    Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

    15 ноября 2017 года

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

    Законопроект о страховании для аквакультуры отправился в Думу

    Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.

    Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

    Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

    Арктика ждет решений и компромиссов

    С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

    Калининградские озера предложили для аквакульутры

    В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Пришло время гордиться рыбной отраслью России

    Все материалы

    Интервью

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

    Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

    Виктор ЩЕРБАТЮК

    Китобойный флот окупил себя с лихвой

    Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

    Врио директора ТИНРО-Центра

    Алексей БАЙТАЛЮК

    PICES – уникальная международная организация

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

    Все материалы

    Крупным планом

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Все материалы

    События

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    XII Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, октябрь 2017 г.

    На полях Международного конгресса рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.