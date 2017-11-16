16 ноября 2017 года

Отраслевая наука получила шанс на дополнительные финансы

Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.

Сейчас ожидается корректировка федерального закона о бюджете на 2018 г., есть уверенность, что на исследования будут выделены дополнительные средства, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В таком случае финансирование науки будет на уровне несколько выше показателя 2017 г.

Проект перечня представил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

В список вошло 306 морских и пресноводных экспедиций. При формировании перечня учитывались такие критерии, как актуальность работ, исключение дублирования и избыточности исследований, преимущество изучения приоритетных объектов рыболовства, возможность использования результатов в расчетах запаса и прогнозе общих допустимых уловов (ОДУ) и рекомендованного вылова водных биоресурсов.

Ученые последуют за лососем

Наиболее масштабные дополнительные работы согласовали для Дальневосточного бассейна, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовство. Так, значительно расширилась география исследований: впервые после многолетнего перерыва будут проведены съемки донных рыб в Беринговом море с выходом в восточный сектор Арктики, сардины и кальмара в Японском море, работы на материковом склоне Восточной Камчатки, шельфе Охотского моря.

Как отметил руководитель ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, опыт 2017 г. позволяет приступить к восстановлению научно-промысловой разведки. Дополнительные силы направлены на исследования лососей. Для повышения точности прогнозов планируется исследовать ресурсы лососевых с помощью авиаучета заполнения нерестилищ в реках Камчатки (КамчатНИРО) и реках охотского побережья Хабаровского края (МагаданНИРО).

Кроме того, магаданский институт проведает аэровизуальные наблюдения за тихоокеанскими лососями на нерестилищах с оценкой численности подходов и биомассой в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, внутренних водоемах Магаданской области. Одновременные работы МагаданНИРО и Хабаровского филиала ТИНРО-Центра позволят получить тотальную оценку численности лососей на севере ареала. Здесь в последние годы наблюдается увеличение подходов. ТИНРО-Центр дополнительно заложил в план на 2018 г. тралово-акустическую и гидробиологическую съемки лососей в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, районе Курил и северо-западной части Тихого океана, донную и пелагическую траловые съемки для оценки возможности промысла горбуши, а также трески, краба и сайки в Чукотском море.

В перечень исследований вошли тралово-акустическая съемка по оценке запасов осетровых (КаспНИРХ), многовидовая тралово-акустическая съемка по учету молоди и оценке запасов донных видов рыб Баренцева моря (трески, пикши, палтуса, камбалы и др., ПИНРО), аэровизуальные наблюдения подходов тихоокеанской сельди на нерестилища (МагаданНИРО), мониторинг промысла минтая, трески и камбал (СахНИРО) и другие.

Большую часть дополнительных морских и экспедиций Совет утвердил, некоторые признаны не столь значимыми. За счет полученного резерва по итогам обсуждения руководитель Росрыболовства поручил проработать предложения по дополнительным исследованиям морских млекопитающих, тихоокеанских лососей, карагинской сельди, двустворчатых моллюсков.

О сайке поговорят с рыбаками

Отдельная дискуссия развернулась вокруг целесообразности изучения запасов сайки в Карском море. Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сегодня в ситуации постепенного сокращения запасов атлантической трески, нужно возвращаться к вылову других тресковых, таких, как сайка. «Идет потепление климата и миграция запасов, и мы сейчас не понимаем, что происходит с популяцией сайки. Этот объем нужно исследовать, мы должны предложить этот ресурс рыбакам», – заявил замглавы ФАР.

Дополнительные исследования позволят включить в промысел сайку в Карском море, что сформирует единое промысловое пространство в Баренцовом и Карском море, увеличит промысловое время и, соответственно, привлекательность ресурса.

Руководитель Росрыболовства отметил, что проводить экспедицию по разведке сайки целесообразно только в случае, если рыбопромышленники заинтересованы в освоении этого объекта, и предложил президенту ВАРПЭ Герману Звереву обсудить этот вопрос с членами ассоциации.

Перечень выйдет в декабре

Окончательное согласование и утверждение плана будет завершено в первой половине декабря.

На заседании также представлен проект перечня перспективных научных прикладных исследований на 2018 г. После обсуждения предложений Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список совместно с Советом ВАРПЭ.

Оценивая итоги заседания, Герман Зверев отметил, что рыбацкие объединения выступали за увеличение финансирования рыбохозяйственной науки, поэтому для отраслевого сообщества небезразличны цели финансирования и сама процедура распределения соответствующих расходов. Руководитель ассоциации заявил, что в объединении внимательно поработать с учеными над списком исследований.

Новости научного флота

В Росрыболовстве также сообщили, что в 2018 г. завершится работа по проектированию трех новых научно-исследовательских судов. «Надеемся, что к 2019 году сможем приступить к их строительству. Эти современные суда ледового класса пополнят парк НИС, которые сейчас работают на Дальнем Востоке и в Атлантике», – сказал Илья Шестаков.

Кроме того, закончилось объединение всех судов на Дальнем Востоке на базе ТИНРО-Центра. «Мы уже видим экономию, она дает нам возможность профинансировать ряд исследований», – констатировал руководитель Росрыболовства.

Fishnews

