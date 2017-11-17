17 ноября 2017 года

ВАРПЭ примет участие в выборе приоритетных исследований

Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.

Перечень перспективных прикладных исследований на 2018 г. рассматривался на заседании совета директоров отраслевых НИИ 14 ноября. После обсуждения предложений замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список совместно с Советом ВАРПЭ. На встрече было отмечено, что по итогам корректировки закона о бюджете наука должна получить дополнительные средства.

– Рыбацкие объединения выступали за увеличение финансирования рыбохозяйственной науки, поэтому для нас небезразлична ни сама процедура распределения соответствующих расходов, ни цели финансирования, – заявил президент ассоциации Герман Зверев. – Мы видим, что деньги на научные исследования выделяются только после прохождения жесткого «фильтра», оценивается целесообразность финансирования каждого исследования независимо от размера выделяемых средств. Увеличивается финансирование исследований, связанных с прогнозированием лососевых, увеличивается финансирование исследований, связанных с ведением промысла скумбрии, тихоокеанской сардины, сайры, увеличивается финансирование исследований во всех основных зонах ведения промысла».

Глава ВАРПЭ пообещал, что объединение очень внимательно поработает с учеными над перечнем приоритетных прикладных исследований, «ведь они должны осуществляться и будут осуществляться в интересах развития промысла».

При этом Герман Зверев подчеркнул, что Росрыболовство проделало огромную работу, чтобы не допустить сокращение финансирования рыбохозяйственной науки, и сумело остановить этот процесс.

Фонд с пользой для науки и предприятий

В качестве одного из возможных механизмов развития исследований рыбакам предлагают рассмотреть создание специального фонда. Такое решение уже поддержали на Северном бассейне, рассказал замглавы Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 10 ноября.

Предполагается, что фонд, формируемый за счет средств предприятий, мог бы обеспечить оперативную промысловую разведку, изучение новых объектов добычи, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент ВАРПЭ предложил, как сделать участие в фонде более привлекательным для рыбаков. В частности, Герман Зверев напомнил, что сейчас обсуждаются изменения Налогового кодекса РФ. Можно было бы рассмотреть возможность засчитывать средства предприятий, перечисляемые в фонд, в части уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Еще одна инициатива главы ассоциации – по бухгалтерскому учету. Петр Савчук согласился с тем, что такие предложения могут быть проработаны.

Fishnews