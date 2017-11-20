20 ноября 2017 года

Рыбаки ждут риск-ориентированного подхода

В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.

Замруководителя Пограничной службы – руководитель департамента береговой охраны Геннадий Медведев в сентябре проводил во Владивостоке совещание с представителями рыбацкого сообщества. Глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял на встрече проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на береговые заводы. В результате теряется промысловое время, предприятия простаивают.

Пограничному управлению ФСБ России по Сахалинской области поручили проанализировать административную нагрузку на лиц, осуществляющих прибрежное рыболовство. По результатам – рассмотреть вопрос применения дифференцированного подхода при планировании и проведении контроля судов, которые доставляют и выгружают уловы для реализации или переработки на территории области.

Департаменту береговой охраны ПС ФСБ России поставили задачу учесть предложения ассоциации в рамках работы по оптимизации деятельности пограничных органов в сфере охраны морских биоресурсов.

Срок выполнения этих поручений – 1 декабря. Об этом говорится в протоколе, который подписали Геннадий Медведев и замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник.

Бизнес-сообщество ждет реализации поставленных задач. Необходимо внедрять риск-ориентированный подход при контроле в рыболовстве, уверен Максим Козлов. В рамках поручения премьера Дмитрия Медведева министр РФ Михаил Абызов направил в Минэкономразвития предложения по оптимизации контрольных функций в рыболовстве, напомнил руководитель ассоциации.

Тема уже поднималась на разных площадках, в частности, на парламентских слушаниях в Государственной Думе. «Общение на всех этих платформах говорит о понимании проблемы со стороны органов власти, – заявил Fishnews Максим Козлов. – Все отмечают необходимость проанализировать контроль и снижать нагрузки».

Сейчас также прорабатывается вопрос о том, чтобы учет улова можно было вести в местах доставки, – такие изменения предложено внести в правила рыболовства. Таким образом, положительный опыт, полученный при организации лова в 6-мильной зоне Сахалина и Курил, будет расширен, отметил руководитель ассоциации.

Fishnews