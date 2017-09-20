20 сентября 2017 года

Встреча пограничников и рыбаков стала знаковой

Снижение административной нагрузки обсуждалось на совещании руководства Погранслужбы с представителями рыбного хозяйства. Встреча, в организации которой участвовала ВАРПЭ, прошла плодотворно, такую практику надо продолжать, считают в бизнес-сообществе.

Совещание с рыбацким сообществом провел во Владивостоке заместитель руководителя Пограничной службы – руководитель департамента береговой охраны Геннадий Медведев. Обсуждению актуальных вопросов посвятили почти весь рабочий день.

Встреча стала знаковой: руководство погранслужбы собрало рыбаков из разных регионов, заявил Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев. Всероссийская ассоциация участвовала в подготовке совещания.

Напомним, что до 18 октября ведомства должны проанализировать законодательство о контроле в сфере рыболовства. Акцент при этом нужно сделать на защите прав предпринимателей. Такую задачу поставил премьер Дмитрий Медведев. ФСБ – один из исполнителей поручения.

«Сейчас два магистральных направления, по которым мы действуем с пограничными органами. Первое – исполнение поручения председателя правительства по анализу законодательства. И второе – то, что мы будем работать над постановлением пленума Верховного суда о рассмотрении дел, связанных с нарушениями правил, регламентирующих рыболовство», – рассказал глава ВАРПЭ.

Какие вопросы поднимались

О том, что совещание прошло конструктивно, говорят и другие его участники. Был поднят целый ряд вопросов. Герман Зверев в своем докладе остановился на параметрах оценки мер регулирования рыболовства – природоохранном принципе, оценке общественной опасности того явления, которое предотвращается, экономических последствиях.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что нельзя делить виды экономической деятельности на «плохие» и хорошие». Относить, например, к первым экспорт, ко вторым – поставки рыбопродукции на внутренний рынок. Глава объединения обратил внимание на то, что налоговая отдача от рыбной отрасли растет.

«За два года наши налоговые поступления увеличились в два раза – с 20 млрд до 39 млрд рублей. За первый квартал текущего года они уже составили 10 миллиардов. Таким образом, есть все основания предполагать, что, даже несмотря на обнуление таможенных пошлин, отрасль дает серьезную налоговую отдачу», – прокомментировал Герман Зверев.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов указал на важность подготовки и внесения изменений, которые позволят снизить пресс контроля при доставке уловов на берег. Он отметил, что к тотальным проверкам привело в том числе исключение мероприятий, проводимых пограничными органами, из сферы применения закона о защите прав предпринимателей.

Эту проблему Герман Зверев поднял на августовской встрече премьера с рыбопромышленниками. Именно предложения сахалинского объединения легли в основу этой части доклада, рассказал Fishnews президент всероссийской ассоциации.

Совещание с пограничными органами позволило озвучить имеющие вопросы. При этом очень важно, что во встрече участвовали погрануправления, в том числе и Сахалинское –в целом с ним у рыбаков налажено плотное взаимодействие, отметил Максим Козлов.

С инициативами по изменениям законодательства выступил заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. Он, в частности, поднял тему отмены обязательного прохождения российскими судами контрольных точек (пунктов). Уже не раз отраслевые объединения заявляли, что это устаревавшее требование.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков рассказал о том, как с участием отраслевого бизнес-сообщества решается вопрос с контролем объема вывозимого краба. В объединении полагают, что самый простой и действенный метод – устанавливать массу живого краба по результатам прямого взвешивания. Отраслевая наука уже работает над Временным руководством по установлению порядка определения массы крабов, перевозимых на судах в живом виде. Глава АДК выразил надежду, что Пограничная служба также представит по нему свои предложения.

Представитель Ассоциации добытчиков минтая Наталья Казакова посвятила свой доклад вопросам доставления судна из зоны промысла в порт.

Руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предлагает упросить правила неоднократного пересечения госграницы. Сейчас в законодательстве используется формулировка, что уведомление подается не позднее чем за четыре часа до выхода из порта или морского терминала, и каких-то облегченных вариантов для судов, работающих в прибрежном рыболовстве или в режиме каботажа, нет, отметил президент АРПП. Этот вопрос, по его словам, актуален в том числе для «прибрежки» в подзоне Приморье.

«В целом позитивное, конечно, впечатление: встреча нужная», –отметил по итогам совещания Георгий Мартынов.

«Думаю, мы найдем пути решения тех вопросов, которые возникают, тем более что есть ориентированность государства на применение риск-ориентированных подходов при осуществлении проверок», – читает Максим Козлов.

В совещании участвовали замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник, представители центрального аппарата Главной военной прокуратуры, пограничных и территориальных органов ФСБ в Дальневосточном регионе, региональных подразделений МВД, ФТС, ассоциаций, союзов и рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока.

Геннадий Медведев подчеркнул готовность к продолжению диалога с рыбопромышленниками по вопросам минимизации административных нагрузок. Он выразил уверенность, что взаимопонимание, которое наблюдалось на совещании, будет способствовать обеспечению экономической безопасности в области рыболовства и дальнейшему развитию отрасли.

Fishnews