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Рыболовное судно ведет промысел на Дальнем Востоке

Власти и бизнес готовятся к перезаключению договоров на квоты

Росрыболовство на прошлой неделе представило в Минсельхоз доработанный проект постановления о распределении квот вылова на новый период. Вопросы предстоящей работы должен обсудить Общественный совет при федеральном агентстве.

Доработанный проект постановления о порядке распределения квоты добычи в морских водах, международной квоты и квоты добычи во внутреннем водном объекте Росрыболовство направило в Минсельхоз 15 ноября.

На встрече с рыбопромышленниками Северо-Запада, состоявшейся в рамках поездки в Калининградскую область, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что порядок для перезаключения договоров в ближайшее время будет представлен на публичное обсуждение. Глава федерального агентства также подчеркнул, что процесс заключения договоров на новый период будет прозрачным, с участием представителей рыбацкого сообщества.

21 ноября проблемные вопросы закрепления долей квот должен рассмотреть Общественный совет при Росрыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что закон о рыболовстве предусматривает переход к единой квоте добычи в морских водах. В связи с этим с лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот вылова для промышленного и прибрежного рыболовства истекает до 31 декабря 2018 г., заключаются договоры о закреплении доли квоты в морских водах на 15 лет на основании «исторического принципа». Об этом и говорится в материалах, направленных в Министерство сельского хозяйства.

Fishnews
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