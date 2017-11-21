Власти и бизнес готовятся к перезаключению договоров на квоты

21 ноября 2017 года
Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.
Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.
В Приморском крае марикультурным хозяйствам, расположенным в границах еще советских ООПТ, не дали провести осенние выпуски молоди. Предприятия намерены отстоять свою правоту с помощью региональной прокуратуры, Росрыболовства и бизнес-омбудсменов.
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.
20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
21 ноября 2017 года
Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.
Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.
Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.
Нехватка средств является сдерживающим фактором для развития торговли рыбой и морепродуктами. Товарная рассрочка, которую предоставляют оптовики, увеличивает конечную стоимость товара и не позволяет ретейлу эффективно развиваться. Модульбанк разработал кредитный продукт, который позволит решить проблему нехватки финансов.
В Приморском крае марикультурным хозяйствам, расположенным в границах еще советских ООПТ, не дали провести осенние выпуски молоди. Предприятия намерены отстоять свою правоту с помощью региональной прокуратуры, Росрыболовства и бизнес-омбудсменов.
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Компания «Интеррыбфлот» в этом году впервые начала промысел сайры. Добычу ведут два модернизированных судна, которые также могут оперативно переходить на лов палтуса донными сетями.
Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.
Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.