22 ноября 2017 года

Комиссия по Каспию начала работу

Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.

В состав Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами входят представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Россию представляют заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и Василий Соколов, являющийся его заместителем и в федеральном агентстве, и в составе комиссии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на первой сессии обсуждают вопросы оценки запасов водных биоресурсов по результатам морских исследований. Планируется обсудить вопрос о запрете на коммерческий вылов осетровых рыб, а также согласовать объемы добычи ВБР на 2018 г. Предполагается подготовить проект программы научно-технического сотрудничества и взаимодействия в области молекулярно-генетического мечения осетровых на рыбоводных заводах. Также стороны собираются обсудить проведение всекаспийской траловой учетной съемки осетровых.

Отдельное внимание участники планируют уделить вопросам межгосударственного сотрудничества в противодействии браконьерству.

«Основным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. Мы считаем важным сохранить запрет коммерческого промысла осетровых видов рыб в Каспийском море. Данная мера вынужденная, но в нынешних условиях необходимая», – подчеркнул Илья Шестаков.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 г. представителями пяти прибрежных стран. Весной прошлого года документ прошел ратификацию во всех странах – участницах и вступил в законную силу.

Fishnews