«Рыбным» инвесторам показали путь в свободный порт

22 ноября 2017 года
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
17 ноября 2017 года
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.
23 ноября 2017 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.
Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.
На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.
В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.
22 ноября 2017 года
К 22 ноября российские пользователи добыли 4 млн 322 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле вновь наблюдается положительная динамика: уловы выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 2,5%.
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.