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Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА рассказал о сложившейся юридической практике. Фото пресс-службы Совета Федерации

«Рыбным» инвесторам показали путь в свободный порт

Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Тему льготного статуса для инвесторов в рыбной отрасли подняли на «правительственном часе» в Совете Федерации 22 ноября. Как сообщает корреспондент Fishnews, перед сенаторами выступил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Вопрос о «рыбных» инвесторах ему задала представитель Заксобрания Приморского края в СФ Людмила Талабаева.

«Инвестиционные квоты будут выделяться рыбопромышленным предприятиям, которые будут строить новые суда на российских верфях. Учитывая, что нужны большие инвестиции, а рыбопромышленные предприятия не могут быть резидентами свободного порта Владивосток, потому что ими могут быть только новые, как вы относитесь к тому, чтобы эти предприятия стали резидентами СПВ?» - спросила сенатор.

Александр Галушка ответил, что инвесторы могут юридически оформить свой проект как новое отдельное предприятие.

«Мы наработали такую практику, когда действующие предприятия оформляют, обособляют инвестиционный проект в качестве нового и становятся резидентами либо свободного порта Владивосток, либо соответствующих территорий опережающего развития, сложностей здесь никаких не видим, – отметил глава Минвостокразвития. – В том числе те инвесторы, которые хотят воспользоваться новым механизмом «квоты под киль» или получением рыбных квот в обмен на строительство рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Такая практика уже есть и практика показывает, что все это можно это сделать».

Fishnews

  • Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА рассказал о сложившейся юридической практике. Фото пресс-службы Совета Федерации
  • Сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА задала главе Минвостокразвития вопрос о «рыбных» инвесторах. Фото пресс-службы Совета Федерации
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