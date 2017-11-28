28 ноября 2017 года

Камчатскую инициативу изучат при обновлении правил

Дальневосточный научно-промысловый совет заявил о необходимости продолжить проработку вопросов, связанных с доставкой уловов в живом, свежем и охлажденном виде. Камчатский край, напомним, предложил предусмотреть в правилах рыболовства особые условия для таких судов.

Сейчас готовятся к переизданию правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Камчатка предложила предусмотреть в новом документе изменения по учету улова, сообщает корреспондент Fishnews. Концепцию поправок зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын представил на заседании ДВНПС 10 ноября в Южно-Сахалинске.

Изменения распространяются и на прибрежное, и на промышленное рыболовство, главное – чтобы уловы доставлялись в живом, свежем или охлажденном виде, обратил внимание куратор краевого рыбохозяйственного комплекса. Предполагается, что в этом случае рыбаки смогут вести учет добытого и вносить данные в промысловый журнал по факту выгрузки на берегу.

«Ваше предложение действительно инновационное. Будем детально прорабатывать», – прокомментировал председатель совета, замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

В итоговом протоколе ДВНПС рабочей группе поставлена задача проработать вопросы, связанные с доставкой уловов водных биоресурсов на берег в живом, свежем и охлажденном виде.

Fishnews