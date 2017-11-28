Камчатскую инициативу изучат при обновлении правил

28 ноября 2017 года
Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.
Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.
Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.
С начала 2018 г. в Соединенных Штатах вводятся новые правила ввоза для 13 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески и крабов. О том, какие данные должны будут предоставлять импортеры, рассказало Росрыболовство.
Конкурс по 25 рыбопромысловым участкам для промышленного рыболовства в Республике Саха (Якутия) организует Ленское теруправление Росрыболовства.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
28 ноября 2017 года
Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.
Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.
Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана проведут встречи во Владивостоке с 4 по 8 декабря. Заседания технических рабочих групп будут посвящены оценке запасов скумбрии и сайры.
Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.
Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.
Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос о снижении до 0% от таможенной стоимости ставок ввозных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды мороженых рыбы, рыбного филе, сурими, криля и моллюсков.
С начала 2018 г. в Соединенных Штатах вводятся новые правила ввоза для 13 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески и крабов. О том, какие данные должны будут предоставлять импортеры, рассказало Росрыболовство.
12 декабря Дальневосточное таможенное управление проведет публичное обсуждение. Одной из тем станут положения нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
Конкурс по 25 рыбопромысловым участкам для промышленного рыболовства в Республике Саха (Якутия) организует Ленское теруправление Росрыболовства.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.