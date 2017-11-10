Рыбакам Дальнего Востока готовят новые правила

10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.
К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.
По итогам проверки ФГУП «Нацрыбресурс» Счетная палата указала на недостаточно эффективное управление федеральным имуществом, закрепленным за учреждением, и заниженные ставки по старым договорам аренды ГТС.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
Исследования по мойве в этом году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными, подчеркнул директор ПИНРО Константин Древетняк. По его словам, институт открыт для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна.
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.
Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.
К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.
По итогам проверки ФГУП «Нацрыбресурс» Счетная палата указала на недостаточно эффективное управление федеральным имуществом, закрепленным за учреждением, и заниженные ставки по старым договорам аренды ГТС.
Проект «Собери ребенка в школу», реализуемый в Сахалинской области региональным фондом «Родные острова», уже охватил около 60 семей. Нуждающимся оказывают помощь в покупке школьной одежды, канцтоваров и всего необходимого.
Правительство Тюменской области намерено объявить особо охраняемой территорией регионального значения озеро Большой Уват. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов региона.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.