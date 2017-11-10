10 ноября 2017 года

Рыбакам Дальнего Востока готовят новые правила

Переиздание правил рыболовства для Дальневосточного бассейна рассмотрели на заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске. Проект будет размещен для обсуждения.

Задача – принять такой документ, чтобы затем требовалось как можно реже его править, чтобы рыбаки могли планировать свою работу, заявил на заседании заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Новые правила должны учесть изменения федерального закона о рыболовстве, которые вступят в силу с 1 января 2019 г. Напомним, что с этого времени поменяется концепция прибрежного рыболовства. В новом документе также будет учтена замена понятия «рыбопромысловый участок» на «рыболовный участок», рассказал врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Предполагается погрузить в документ новые меры регулирования для сохранения тихоокеанских лососей. Руководитель НИИ сообщил, что проект будет опубликован на сайте института.

Петр Савчук пообещал, что проект будет размещен на портале regulation.gov.ru, а также предоставлен отраслевым ассоциациям. Как сообщает корреспондент Fishnews, замглавы Росрыболовства призвал не тянуть с предложениями, так как процедура принятия таких правовых актов требует времени. «Поэтому мы эту работу начали заранее, предлагаем вам сегодня принять проект этих правил за основу, а дальше поручить рабочей группе дорабатывать их и постараться все-таки, чтобы к концу года они были готовы», - заявил представитель федерального агентства. Такое решение поддержали.

Fishnews