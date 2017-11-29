Запретный омуль не смог выехать из региона

29 ноября 2017 года
Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.
24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.
23 ноября 2017 года
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
17 ноября 2017 года
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разместила информацию о том, по каким направлениям ведется обучение пользователей системы «Меркурий».
29 ноября 2017 года
Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.
Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?
Итоги сайрового промысла для Японии станут худшими с 1969 г., пишет газета Nikkei. Уловы настолько низкие, что цены на эту рыбу в Стране восходящего солнца выросли на 30 – 40% по сравнению с прошлым годом.
Росрыболовство установило правила, по которым будет действовать комиссия, отвечающая за отбор проектов под инвестиционные квоты. В ее состав войдут представители различных ведомств.
Национальная служба управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS) утвердила новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства, в том числе рыбных субпродуктов.
С 1 декабря начнется очередной сезон добычи клыкача в районе регулирования АНТКОМ. Этой зимой доступ судов к традиционным участкам промысла будет ограничен из-за создания морского заповедника.
Правительство утвердило перечень госпрограмм, в которых должны формироваться разделы и (или) предоставляться сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий. В список вошла и программа развития рыбного хозяйства.
В 2018 г. в Нарьян-Маре продолжат очистку водоемов от брошенных судов. В нынешнем году удалось извлечь и утилизировать треть «подводного флота».
28 ноября 2017 года
Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.