29 ноября 2017 года

Запретный омуль не смог выехать из региона

У юго-западного побережья Байкала полицейские задержали микроавтобус, перевозивший около 400 кг омуля. Документов на ценный груз у водителя не оказалось.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября на КПП «Рубеж» Слюдянского района Иркутской области. Автомашина следовала из Кабанского района Бурятии.

Сотрудники полиции изъяли 10 пластиковых ведер с соленой рыбой и 30 картонных коробок – со свежемороженой, сообщили Fishnews в ГУ МВД России по Иркутской области. Материал направлен в управление Россельхознадзора для принятия правого решения.

Напомним, с октября на Байкале и впадающих в озеро реках полностью запрещена промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами введены ограничения. Меры по охране эндемика значительно усилены.

Fishnews