06 декабря 2017 года

Сергей Подолян: О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.

В сентябре 2017 г. бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Подолян был избран депутатом областной думы, но уже в конце ноября принял предложение вернуться в исполнительную власть в новом статусе – заместителя губернатора. В беседе с главным редактором журнала «Fishnews – Новости рыболовства» Эдуардом Климовым он рассказал о новых задачах, приоритетных направлениях работы и ответственности перед жителями области.

В сферу ответственности вице-губернатора вошла координация деятельности правительства области по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, вопросы ТОР «Курилы» и свободного порта Владивосток, а также организация взаимодействия региона с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Росрыболовством и Минсельхозом России. Для работы в этих направлениях не обойтись без понимания реальных проблем жителей одного из самых рыбных регионов, уверен Сергей Подолян. Живое общение с населением в рамках предвыборной работы, по его словам, позволило другими глазами взглянуть на проблемные вопросы.

«Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение. На выборы я пошел в сложном округе самовыдвиженцем, а так как я не партийный человек, то, поверьте, все было более чем откровенно. Выслушал все претензии, – рассказал заместитель губернатора Сахалинской области. – Было очень много встреч. На рыборазводных и рыбоперерабатывающих заводах, судах рыбопромыслового флота, на рыболовецких станах в бригадах прибрежного лова, конечно же, в школах, больницах, просто во дворах и т.д. Несколько тысяч человек. За месяц.

С учетом же того, что мой округ объединяет Курильский, Южно-Курильский и Корсаковский районы и за меня проголосовало подавляющее число избирателей, видимо, у меня нашлись аргументы, для того чтобы убедить людей».

Среди наиболее часто задаваемых вопросов по рыбной тематике, которые звучали почти на каждой встрече с населением: «Что с горбушей и кетой, почему мало?», «Много ли будет сельди иваси и скумбрии?», «ЛРЗ – это вред или польза?», «Почему нельзя ловить лосося местным без ограничений?», «Когда закончится мораторий на проведение конкурсов на участки спортивно-любительского рыболовства?», «Когда победим браконьерство?» и так далее.

«Мой первый вывод: мы слабо работаем. Мы не разъясняем, к сожалению, людям, чем занимаемся, – поделился Сергей Подолян. – Иногда не находим времени, может быть, не находим аргументов, да и компетентных чиновников больше не становится. Как-то замкнулись сами в себе: комиссии – подкомиссии – рабочие группы, а о жителях забыли. Мы спорим на совещаниях, пикируемся на страницах различных изданий, а с людьми-то не разговариваем. Я бы сказал, что вот этой разъяснительной работы с населением – через прямые разговоры – очень не хватает. Это при том, что губернатор Олег Кожемяко на самом деле встречается с людьми постоянно».

Но и только встречами не обойтись, уверен вице-губернатор. Острая необходимость назрела в плане популяризации самой рыбацкой профессии и возвращения ей доброго имени, которое пострадало в 90-е. «Интернет, СМИ выдают такие «рыбацкие страсти», что от рыбаков шарахаются, как от чумных, – посетовал замгубернатора. – Мы не предпринимаем шаги к популяризации профессии, очень мало рассказываем о тяжелом труде российского рыбака».

Сергей Подолян также сообщил, что в сферу его ответственности входит анализ практики применения закона о рыболовстве и закона об аквакультуре в Сахалинской области.

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