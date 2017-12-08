08 декабря 2017 года

Госдума поставила точку в вопросе заморозки и «прибрежки»

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.

Новая концепция прибрежного рыболовства была предусмотрена при внесении изменений в закон о рыболовстве в прошлом году. До последнего оставался открытым вопрос: оставить ли возможность заморозки рыбы на борту при осуществлении «прибрежки». В итоге закон вышел с противоречием в тексте. В одной статье предусмотрели, что уловы водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства должны доставляться в живом, свежем или охлажденном виде, в другой – оставили также заморозку.

Новый правила для «прибрежки» должны вступить в силу с 2019 г. Проект, призванный устранить путаницу до этого времени, в апреле правительство внесло в Госдуму.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании 8 декабря депутаты приняли закон. Он предусматривает, что уловы водных биоресурсов, добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты РФ и иные места выгрузки, определяемые органами госвласти прибрежных субъектов.

При подготовке законопроекта ко второму чтению предлагалось оставить возможность транспортировки, хранения и выгрузки в замороженном виде на территории Арктической зоны РФ. Однако такую поправку не поддержали.

Теперь закону предстоит пройти Совет Федерации и получить подпись президента. Вступить в силу он должен со дня официального опубликования.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее отмечал, что изменения направлены на создание условий для развития береговой переработки, поставки уловов «прибрежки» на территорию России и пресечения вывоза прибрежных уловов в замороженном виде за пределы страны.

Fishnews