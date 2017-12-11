11 декабря 2017 года

МРГ обсудила электронную ветсертификацию для рыбы

Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента рассмотрела вопрос электронной ветсертификации в рыбной отрасли. Поддержано предложение о переносе срока, с которого оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным.

Заседание межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, состоялось в Москве 7 декабря. Напомним, что МРГ действует с 2012 г. – создать ее распорядился президент Владимир Путин.

На этот раз темой для обсуждения стала электронная ветеринарная сертификация: сейчас предусмотрено, что оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 1 января 2018 г. В то же время уже не раз поднимался вопрос о том, что переходный период нужно продлить.

Как рассказали Fishnews участники заседания МРГ, поддержано предложение о том, чтобы перенести срок, с которого электронная ветсертификация станет обязательной, на 1 июля 2018 г.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий такой перенос. 22 ноября поправки были приняты в первом чтении.

Также межведомственная рабочая группа рассмотрела вопросы использования рыбопромысловых участков.

Fishnews