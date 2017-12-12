12 декабря 2017 года

Палтусы станут единой инвестквотой

В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.

Перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах утвердили в ноябре. В списке палтус белокорый и палтус черный объединены под общим названием «палтусы». Минсельхоз подготовил соответствующие изменения в постановления по инвестквотам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки размещены на портале проектов нормативно-правовых актов. Изменения предлагается внести в перечень видов водных биоресурсов для выделения инвестквот, в приложение к правилам расчета обеспечения реализации инвестпроектов, в приложение к положению о закреплении и предоставлении доли квоты. В этих документах планируется «палтуса белокорого» и «палтуса черного» заменить на «палтусов» и внести соответствующие изменения по объемам инвестквот.

Проект постановления предусматривает еще одно изменение в положении о закреплении и предоставлении доли квоты. Для участия в заявочной кампании к копии договора на строительство объекта инвестиций не будет необходимости прикладывать свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства (в случае строительства предприятия). Поправка связана с изменениями в Гражданском кодексе: из функций саморегулируемых организаций исключено право на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Fishnews