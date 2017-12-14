14 декабря 2017 года

Сахалинцы поддержали Всероссийский съезд рыбаков

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области поддержала проведение IV Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства. Сейчас максимально важно защищать интересы отрасли, отметили в региональном объединении.

С инициативой о Всероссийском съезде рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Провести важнейшее для отрасли мероприятие планируется в феврале в Москве.

Подготовку к съезду обсуждают в регионах. 6 декабря о поддержке инициативы заявил Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

14 декабря предложение о проведении съезда рассмотрели на общем собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Инициатива нашла поддержку, рассказал Fishnews президент объединения Максим Козлов. Сейчас особенно важно защитить интересы отрасли, в том числе отстоять исторический принцип распределения долей квот, считают в ассоциации. Теперь предстоит определиться с кандидатами для участия в съезде.

Обсудили участники заседания и другие задачи на перспективу. Напомним, что единая ассоциация родилась на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области». Сейчас идея такова, чтобы объединить не только компании, которые занимаются промыслом, но и организации, которые обеспечивают услуги и товары для рыболовства, отметил Максим Козлов. На собрании было принято решение о включении в ассоциацию еще 16 предприятий, общее число участников составляет 45 организаций.

Отмечено, что необходимо продолжать и развивать взаимодействие с органами власти – как регионального, так и федерального уровня.

Fishnews