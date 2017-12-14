Сахалинцы поддержали Всероссийский съезд рыбаков

14 декабря 2017 года
Международный форум по аквакультуре состоится в столице 30 января. С докладами по актуальным вопросам выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, бизнесмены и ведущие ученые.
На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
13 декабря 2017 года
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.
На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.
12 декабря 2017 года
По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.
Международный форум по аквакультуре состоится в столице 30 января. С докладами по актуальным вопросам выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, бизнесмены и ведущие ученые.
На долю контрактов, заключенных рыбаками с судостроительными заводами в составе ОСК, приходится порядка 70% ресурсов, которые планируется выделить под инвестиционные квоты, заявил президент госкорпорации Алексей Рахманов.
Продолжается подготовка к промыслу 2018 г. Росрыболовство распределило между пользователями прибрежную квоту добычи трески в Балтийском море.
Почти 3,8 тонны крабовой продукции изъяли из незаконного оборота пограничники во Владивостоке. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара составляет более 3,5 млн рублей.
Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.
Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.
Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.
На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.