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«Крабовые новации» прокомментировали на Сахалине

«Крабовые новации» прокомментировали на Сахалине

На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.

Прокомментировать проблему пришли президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, депутат Сахалинской областной думы, председатель правления ассоциации Дмитрий Пашов, бизнес-омбудсмен региона Андрей Коваленко, глава областного агентства по рыболовству Андрей Горничных, председатель Комитета областной думы по экономическому развитию Анатолий Кочнев, председатель Сахалинской областной организации профсоюза работников рыбного хозяйства Леонид Чура, заместитель генерального директора «Мега Палас Отель» Юрий Им, депутат областной думы Александр Болотников.

О больших рисках для отрасли от реализации «крабовой инициативы» уже заявили общественные организации и Дальневосточного, и Северного бассейнов, а также главы регионов, отметил Максим Козлов. Возможные доходы от торгов меркнут по сравнению с теми потерями, которые понесет отрасль, считают в бизнес-сообществе. В связи с этим сахалинская ассоциация направила обращения во многие структуры, в частности губернатору области, в думу региона, вице-премьеру – полпреду президента Юрию Трутневу. Первыми откликнулись областные депутаты.

Анатолий Кочнев сообщил, что парламентарии подготовили обращения в Совет Федерации, Госдуму, помощнику президента Андрею Белоусову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу. «Надеемся, что это возымеет действие», – сказал руководитель комитета. Депутаты в Госдуме уже пообещали поддержку в сохранении исторического принципа распределения долей квот, отметил он.

Андрей Горничных напомнил, что отрасль шла к существующей системе достаточно долго, не один год. Положительная роль, которую сыграли отмена аукционов и прозрачная система наделения долями на 10 лет на исторической основе, была отмечена на Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства в 2012 г. Предприятия – добытчики краба реализуют социальные проекты, которые важны для Сахалинской области, напомнил глава агентства. Указал он и на риски для инвестиционной активности, сообщает корреспондент Fishnews.

Александр Болотников заявил, что нужно открыто обсуждать столь серьезные инициативы, как изменение принципов предоставления права на вылов.

Что под угрозой?

Нельзя говорить, что проблема касается только узкого круга компаний-краболовов: предприятия в отрасли многопрофильны, специализируются на промысле разных объектов, подчеркнул Максим Козлов.

Отдельно он рассказал о значении добычи краба для Сахалинской области: в отрасли, по словам руководителя ассоциации, занято 2000 человек, а вместе с семьями это около 5000. Компании уже реализуют инвестиционные проекты в различных сферах. Сейчас получается, что эта работа встает на паузу.

Обращение отраслевого сообщества поступило в адрес регионального бизнес-омбудсмена. Уже вынесена экспертная оценка предложений изменить принцип распределения долей крабовых квот, она отрицательная, рассказал Андрей Коваленко. Изменение таких долгосрочных правил, как исторический принцип, точно не способствует благоприятному инвестиционному климату, считает он. «Когда меняются условия – под угрозой на самом деле стоят такие серьезные приоритетные проекты, которые уже реализуются на территории Сахалинской области. И самое главное – реализуются за счет не бюджетных, а именно частных средств», – отметил омбудсмен.

Андрей Коваленко выразил надежду, что на «крабовые новации» в ближайшее время отреагирует и федеральный уполномоченный Борис Титов.

Для того чтобы рассказать о вложениях крабового бизнеса, на пресс-конференцию пригласили инвесторов. Их представитель Дмитрий Пашов отметил, что никакого официального документа по крабовым квотам нет – о предложениях стало известно из неформальных источников, однако есть реакция на эту информацию государственных органов. Известно, что высказали свою позицию ОСК и Сбербанк.

Дмитрий Пашов отметил, что работает в отрасли с 80-х гг. Компании действуют, опираясь на устойчивые правила. «Первооснова любого бизнеса – это стабильность. Норма прибыли в разных видах предпринимательской деятельности разная. Да, у нас она высокая, это не отрицаем, но мы в том числе свободные средства вкладывали в инвестиционные проекты – в профильные и непрофильные», – обратил внимание представитель инвесторов. Он рассказал о вложениях в развитие рыбокомбината «Островной» на Шикотане, инфраструктуру, сферу туризма, о запуске завода по переработке краба в Невельском районе. Летом 2018 г. планируется ввести в строй спортивно-тренировочный центр «Восток». Одно из направлений инвестирования – проект в сфере туризма и отдыха, с развитием гостиницы «Мега Палас Отель» – это как раз работа в рамках продвигаемых на государственном уровне ТОР.

Да, краб более востребован на иностранном рынке, но у предприятий, занимающих его промыслом, есть и рыбные направления, в том числе по поставкам рыбы доступной ценовой категории в России.

«У нас есть прибыль, мы ее вкладываем в Сахалин, никуда отсюда уезжать не собираемся», – заявил Дмитрий Пашов. Он отметил, что сейчас обсуждаются налоговые изменения в отрасли, и предприятия готовы к повышению фискальной нагрузки. Об этом же сказал и Максим Козлов.

По словам руководителя ассоциации, сахалинский крабовый бизнес уже вложил в различные проекты и планирует направить в ближайшее время 15,6 млрд рублей.

Fishnews
НазадМетки: крабсахалин

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