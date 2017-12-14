14 декабря 2017 года

ОСК подсчитала контракты по инвестквотам

На долю контрактов, заключенных рыбаками с судостроительными заводами в составе ОСК, приходится порядка 70% ресурсов, которые планируется выделить под инвестиционные квоты, заявил президент госкорпорации Алексей Рахманов.

В интервью «Ведомостям» руководитель Объединенной судостроительной корпорации рассказал, что по итогам заявочной кампании для рыбопромышленников строятся или законтрактованы 34 судна. По словам Алексея Рахманова, общая сумма контрактов превышает 105 млрд рублей.

Крупный портфель рыбацких заказов собрал Выборгский судостроительный завод. Среди них контракты на четыре траулера-процессора проекта ST-118L-ATF с Архангельским траловым флотом, на два траулера (проект ST-116XL-FOR) для группы компаний ФОР и столько же судов – для мурманской компании «Норд Пилигрим». В рамках еще одного контракта с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом запланировано строительство шести краболовных судов проекта МКС 01 на базе эскизного проекта ST-184AS.

На калининградском заводе «Янтарь» полным ходом идет строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для рыболовецкого колхоза им. Ленина с Камчатки. Первое судно – «Ленинец» – 17 ноября уже спущено на воду.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в октябре на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге «Русская рыбопромышленная компания» разместила заказ на строительство шести больших морозильных траулеров проекта СТ-192 RFC. Причем в контракте предусмотрен опцион еще на два судна.

В целом, по словам Алексея Рахманова, в общем портфеле заказов ОСК, который оценивается более чем в один триллион рублей, продукция гражданского судостроения занимает примерно 330 млрд. рублей.

Fishnews