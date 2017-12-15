15 декабря 2017 года

Русская рыба пробует онлайн

На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.

14 декабря в залах выставочного комплекса «Экспоцентр» начала работу выставка в рамках проекта «Дни Дальнего Востока в Москве». В течение трех дней посетители павильона смогут узнать о новых инвестиционных возможностях региона, получить информацию о программе «дальневосточного гектара», подать резюме на ярмарке вакансий и поближе познакомиться с культурными и гастрономическими особенностями различных уголков Дальневосточного федерального округа.

На открытии экспозиции побывал курирующий вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с главами дальневосточных регионов он осмотрел представленные проекты и достижения Приморского края, Сахалинской области, Камчатки, Хабаровского края и других субъектов Федерации, образцы продукции местных предприятий и локальных брендов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на стенде Федерального агентства по рыболовству Юрий Трутнев получил возможность проверить удобство мобильного приложения, позволяющего заказывать рыбу и морепродукты напрямую у дальневосточных производителей. Пока этот сервис работает в категории B2B, но, по мнению замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, каналу онлайн-торговли нужно стремиться к доставке «до двери» и выходу на розничного покупателя.

Рыбный стенд привлекал внимание не только уже знакомым логотипом «Русская рыба», но и аппетитными витринами. Продукция таких дальневосточных компаний, как «Океанрыбфлот», «Антей», «Витязь-Авто», «Восток-1», «Доброфлот», давно и прочно зарекомендовала себя на рынке.

Лососевую икру, крабов, аккуратно упакованное филе белой рыбы, нерку, корюшку, иваси, кальмаров, креветок и другие богатства морей можно было как следует рассмотреть, а кое-что, вроде сашими из макруруса, и попробовать. На особо понравившиеся деликатесы гости могли сразу сделать заказ с планшета.

Для любителей виртуальной реальности прямо на стенде действовал специальный аттракцион. Рыболовецкий колхоз «Восток-1» предлагал всем желающим при помощи 3D-очков и джойстика в полной мере ощутить, что такое глубоководный промысел краба и макруруса.

Роль рыбной отрасли в экономике Дальневосточного федерального округа отразилась и на деловой программе выставки. Она открылась сессией «Требования к рыбе и морепродуктам, реализуемым в торговой сети» – мероприятие организовали совместно Минпромторг и Росрыболовство.

Замглавы рыбного ведомства Петр Савчук сделал акцент на важности соблюдения технологической цепочки от вылова до прилавка, в том числе в звене доставки, хранения и реализации рыбной продукции. Он рекомендовал ретейлу не играть с ценниками и привел пример с минтаем, который стоит от 70 рублей у рыбаков, продается в замороженном виде по 180-200 рублей в торговых сетях и по 230-240 рублей – в дефростированном виде, но под маской «охлажденного».

«Нельзя обманывать потребителя», – укорил сети Петр Савчук, напомнив, что покупатель голосует кошельком и завышенные цены не способствуют спросу в рыбном сегменте.

Fishnews