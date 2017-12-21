21 декабря 2017 года

Следователи Татарстана распутывают «раковое» дело

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о незаконной добыче речных раков организованной группой. Среди подозреваемых сотрудник полиции, признавшийся в получении взяток за покровительство браконьерам.

Несколько жителей республики подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с 2015 г. злоумышленники вели браконьерский лов речных раков в промышленных масштабах в акваториях рек Белая, Кама и Волга. При этом незаконный доход группы составил более 20 млн. рублей. Следствие полагает, что покровительство нелегальным добытчикам могли оказывать должностные лица. В связи с этим устанавливается возможная связь подозреваемых с работниками ветеринарных служб, теруправления Росрыболовства, полиции и иных ведомств.

Правоохранители установили места складирования готовых к реализации раков, общее число которых составило более 32 тысяч. Кроме того, из рек изъяты ловушки с более чем 5 тыс. членистоногих. Все живые раки после пересчета выпущены.

В ходе расследования установлена причастность к противоправной деятельности оперативного дежурного отдела МВД России по Актанышскому району и жителя Республики Башкортостан. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Полицейский на служебном катере регулярно патрулировал реки в Актанышском районе. По версии следствия, в сентябре 2016 г. он поймал жителя Башкортостана на незаконной добыче раков и договорился с браконьером о платном покровительстве. В результате с сентября 2016 г. по октябрь текущего года сотрудник полиции получил не менее 45 кг раков и как минимум 45 тыс. рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан, причастность к совершению преступления оба признали.

Всего к уголовной ответственности привлекаются шесть человек. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании для двоих подозреваемых предусмотренной законом меры пресечения.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается.

Fishnews