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Оплодотворение лососевой икры на рыбоводном заводе

Государственные заводы недобрали по лососевой икре

На Дальнем Востоке госзадание по закладке на инкубацию икры лососевых выполнено лишь на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Икры байкальского омуля, напротив, заложено рекордное количество.

Вопросы воспроизводства водных биоресурсов и темпы развития товарной аквакультуры обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, особое внимание уделили результатам закладки икры байкальского омуля и тихоокеанских лососей на государственных рыбоводных заводах.

За воспроизводство омуля взялись усердно

С 1 октября введен запрет на промышленный лов омуля на Байкале, в регионе усилены меры по сохранению рыбных запасов. На основании рекомендаций отраслевой науки принят план по восстановлению популяции байкальского омуля до промыслового уровня.

В 2017 г. на трех заводах байкальского филиала Главрыбвода – Большереченском, Селенгинском и Баргузинском – заложено на инкубацию 121,5 млн икринок омуля. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Уже в следующем году в естественную среду обитания планируется выпустить более 100 млн личинок байкальского омуля и 2,5 млн штук молоди навеской 0,5 г.

Лососевые инкубаторы заполнили не все

На Дальнем Востоке госзадание по закладке икры лососевых выполнено на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Из предполагавшихся 360 млн икринок заложено только 272 миллиона. В полном объеме закладку икры выполнили Приморрыбвод, Охотскрыбвод, Севвострыбвод и Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Товарной рыбы выращивают все больше

Хорошие показатели наблюдаются по итогам трех кварталов в области товарной аквакультуры. За девять месяцев объем производства превысил 140 тыс. тонн, это на 20% больше показателя за аналогичный период 2016 г.

Лидерами в сфере товарного рыбоводства по-прежнему остаются Южный (51 тыс. тонн), Северо-Западный (43,6 тыс. тонн) и Центральный (14,8 тыс. тонн) федеральные округа. Самые высокие темпы роста продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ, где производство увеличилось на 50%. По этому показателю ДФО переместился на четвертую позицию среди российских регионов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокикраросрыболовство

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