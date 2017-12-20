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Побережье Камчатского края

ТОР «Камчатка» раздвинула границы

Территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» расширили на семь муниципальных районов. Там планируется реализовать в том числе инвестпроекты по строительству высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов.

Постановление правительства «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 г. Первоначально режим ТОР (ТОСЭР) распространялся на Елизовское городское поселение, Паратунское, Раздольненское, Николаевское, Новоавачинское сельские поселения, входящие в состав Елизовского района, и Петропавловск-Камчатский городской округ. Однако потребности бизнеса показали необходимость расширить территорию опережающего развития. Соответствующая инициатива, которую выдвинул губернатор Владимир Илюхин, нашла поддержку в Минвостокразвития.

Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2017 года № 1582 в границы ТОР «Камчатка» дополнительно включены 14 кадастровых кварталов и 27 земельных участков. Теперь режим преференций действует на территории Быстринского, Карагинского, Олюторского, Соболевского, Тигильского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского муниципальных районов, сообщает корреспондент Fishnews. Расширение ТОР «Камчатка» позволит привлечь частные инвестиции в размере более 13,93 млрд рублей, создать не менее 1,9 тыс. рабочих мест, отметили в пресс-службе правительства.

«С расширением границ ТОР мы получим возможность уже в следующем году начать значимые и амбициозные проекты в минерально-сырьевом комплексе, рыбопереработке, сельском хозяйстве, логистике», - сказал Владимир Илюхин. Он подчеркнул, что инвестиционные проекты, которые будут реализованы на новых территориях ТОР «Камчатка» имеют огромное значение для края. «Ведь это создание новых производств в отдаленных районах, это рабочие места для жителей на севере, это дополнительные доходы в местные бюджеты, это развитие наших сел», - обратил внимание глава региона.

По информации Минвостокразвития, восемь инвесторов планируют реализовать проекты в сфере рыбопереработки. Так, компания «Укинский Лиман» вложит более 1,6 млрд рублей в строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса суточной производительностью 132 тонны и склада мороженой продукции емкостью 1,1 тыс. тонн.

ООО «РПЗ Максимовский» заявило о строительстве рыбозавода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района. Объем инвестиций – 1,08 млрд рублей.

Компания «Русак» предполагает строительство высокотехнологичного цеха по переработке рыбной продукции, а также приобретение и монтаж современного производственного и холодильного оборудования. Планируется, что вложения в проект составят 347,3 млн рублей.

На реке Ука появится модульный рыбоперерабатывающий завод мощностью до 180 тонн в сутки. Инвестор – ООО «Начикинское» – собрался вложить в проект 328,2 млрд рублей.

Компания «РПЗ Сокра» хочет построить высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс с использованием новых энергоэффективных технологий на 356,8 млн рублей.

Два высокотехнологичных рыбозавода с производительностью до 100 тонн в сутки по сырью появятся в Олюторском районе. Корфский рыбокомбинат вложит в новое производство 331,8 млн рублей, а «КЗБ-Донка» – 505,9 млн рублей.

В Тигильском районе на реке Сопочная планируется построить современный комплекс по переработке рыбы. Компания «Охотское» собирается инвестировать в новое производство 1,9 млрд рублей, рассказали в министерстве.

Fishnews
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